JPEX案｜2男涉洗黑錢及妨礙司法公正 轉介區院2.3提訊

虛擬貨幣交易平台JPEX涉詐騙案，警方至今檢控16人，其中2男分別涉嫌作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為及「洗黑錢」約89萬港元、處理懷疑屬犯罪得益的手錶，以及處置涉案單位內的物品等。案件今早於東區裁判法院再提訊，他們暫毋須答辯，控方已備妥轉介文書，同時呈上修訂控罪文件，案件將在2月3日於區域法院處理，期間2人續准以原有條件保釋。

30歲被告黃梓健，被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪，經修訂後控罪指他於2023年9月24日至25日在香港連同另一名稱為「盧哥」的人士意圖妨礙司法公正，而作出一連串有傾向妨礙司法公正的作為，即處置長沙灣青山道483D-E號1樓處所內的某些物品，以妨礙及阻撓有關當局的調查及相關法律程序。

報稱任職技術員的被告鄧志沖，30歲，被控1項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為及1項洗黑錢罪，修訂後控罪指鄧於2023年9月28日處置及銷毀長沙灣星匯居5座43樓某室內的某些物品或文件，以妨礙和阻撓有關當局調查及法律程序；及同年9月28日，知道一些總值約18萬港元、約254,470人民幣、5萬5千美金、兩隻手錶為犯罪得益，仍處理上述財物。

案件編號：ESCC2868/2025、ESCC2869/2025

法庭記者：黃巧兒