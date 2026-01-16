Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門開槍｜鄧炳強讚警員英勇果斷 「開槍決定不容易」 陳祖光：警方表現專業

09:43 2026-01-16
09:43 2026-01-16

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍事件，警員開槍將一名持刀及涉嫌挾持女人質的疑犯擊斃。保安局局長鄧炳強今早（16日）在電台節目表示，開槍決定並不容易，形容開槍決定是「非常英勇、果斷」，為了拯救性命，根據訓練向威脅者身體最大面積的部位開槍以制止其可能危害生命的行為。

鄧炳強說，經初步調查後相信疑犯精神上有問題，形容行兇者當時失去常性，由於在疑犯兒上搜出毒品，正調查當時有否受毒品影響。

陳祖光：警員開槍決定無問題

曾擔任警務人員的選委界立法會議員陳祖光今早在電台節目表示，今次警務人員無論是指引或現場反應都絕對專業，強調開槍決定正確，完全無問題。陳祖光表示，警察開槍指引清楚列明，保護自己及他人身體免受嚴重傷害、拘捕涉及嚴重罪案的罪犯、在暴動期間使用槍械，就昨天情況而言，警方表現專業。

