屯門開槍｜鄧炳強形容「開槍決定並不容易」 讚揚警員英勇果斷

社會
更新時間：09:43 2026-01-16 HKT
發佈時間：09:43 2026-01-16 HKT

屯門市廣場昨晚（15日）發生開槍事件，警員開槍將一名持刀及涉嫌挾持女人質的疑犯擊斃。保安局局長鄧炳強今早（16日）在電台節目表示，開槍決定並不容易，形容開槍決定是「非常英勇、果斷」，為了拯救性命，根據訓練向威脅者身體最大面積的部位開槍以制止其可能危害生命的行為。

鄧炳強說，經初步調查後相信疑犯精神上有問題，形容行兇者當時失去常性，由於在疑犯兒上搜出毒品，正調查當時有否受毒品影響。

