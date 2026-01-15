宏福苑大火︱何永賢 : 盡力盤點資源 預留居屋和綠置居單位 為居民提供及早安居選擇

立法會昨日全面討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的政府議案，房屋局局長何永賢今日( 15日 )於社交平台表示，在居民的長遠居住安排方面，房屋局和房署團隊深切明白市民期望特區政府盡快推出具體、多元、能讓居民及早安居的方案，因此盡力盤點即將落實的項目，盡量提供予宏福苑業主考慮。除了居民在出售業權後，可靈活自由地運用款項於私人市場或「白居二」市場購買單位外，當局也構思在早前公布的「居屋2025」和「綠置居2025」的逾9700個單位中，預留部分單位，以特設銷售計劃形式，供已出售業權的宏福苑業主選購。

綠置居九龍灣盛緻苑料今年入伙 其他居屋項目最快2027年落成

其中，「綠置居2025」的九龍灣盛緻苑，預計可於今年入伙，而其他居屋項目亦可於2027年和2028年相繼入伙。

「居屋2025」和「綠置居2025」選擇雖多，但政府明白部分居民希望住在大埔，房署團隊也立即研究將大埔頌雅路公屋項目改為居屋項目的可行性，並正積極修改建築物上蓋設計，預計首批提供的900個單位最快可於2029年入伙，而第二期約600個單位亦可於10多個月後入伙，同樣可在特設銷售計劃中供已出售業權的宏福苑業主選購。

公眾期望政府可以靈活調動現有資源，同時也期望政府不要顧此失彼。為顧及公屋的供應，當局迅速在粉嶺北新發展區第15西區覓得另一個地點，並將它由原本提供約1400個居屋的項目改為公屋項目。

同時，在社會各界支持、本屆特區政府不懈努力下，公營房屋供應大大增加。未來五年（即2026/27至2030/31年度）的傳統公營房屋建屋量接近17萬個，平均每年超過30 000個單位，為過去24年來的新高。

至於居屋方面，下一個五年期（2026/27至2030/31年度）的居屋供應量預計近59 000個，較本屆特區政府上任首五年期（2022/23至2026/27年度）足足增加近五成。事實上，居屋的推售數目已由數年前每年約4 000個單位，增加至現時約9 000個單位，未來五年平均有12 000個單位，供應明顯上升，市民購買資助出售房屋單位的機會亦大幅提高。

特區政府會繼續聆聽大家的聲音，平衡資源運用，盡力為居民設計多種切實可行的居住選項。當局期望與宏福苑居民同行，盡早落實長遠居住安排，盡快讓大家安心、安居。