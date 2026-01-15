兩地產公司董事認賄美聯代理購客戶資料 官斥有組織犯案對美聯潛在經濟損失高 3人判監5至10個月

兩名「嘉誠地產」董事2022年向中間人及「美聯物業」代理經紀月付6500元，購入「美聯」客戶資料。兩名董事早前認串謀使代理人接受利益罪，代理經紀則被裁定有犯罪或不誠實意圖而取用電腦等兩罪成。暫委裁判官李卓慧今在沙田裁判法院判刑時斥，3名被告有組織及預謀犯案，各人有分工，犯案時間長達5個月，對美聯造成聲譽打擊，潛在經濟損失高，終判處他們監禁5個月至10個月，代理經紀申請保釋等候上訴被拒。

有組織及預謀犯案物業代理判監10個月

李官判刑時斥，儘管本案涉及款項的金額約3萬元，金額在同類案件中不算多，惟3名被告犯罪的時間長達5個月，非單一事件，對美聯造成聲譽打擊，潛在經濟損失高，而被告有組織及預謀犯案，各人有分工，判處即時監禁屬無可避免。李官直指，首被告江家成角色關鍵，案發時是美聯物業地產代理，違反誠信，濫用職權，利用職員權限登錄美聯資料庫獲機密客戶資料，令美聯的監察系統受衝擊，判處10個月監禁。

至於餘下兩名被告唐稀爾及周霆鋒，李官認為二人儘管並非本案的始作俑者，惟其角色亦非微不足道，他們積極參與犯案，而身為嘉誠地產董事，交易成交對他們而言必然有直接個人得益，更令美聯失去一宗交易機會。儘管唐稀爾成為控方證人，惟其協助有限，即使沒有他的協助亦有足夠證據檢控首被告，終判處唐稀爾監禁5個月、周霆鋒入獄半年。

江家成將犯案歸咎疏忽粗心遭法官指未顯悔意

李官另引述3名被告的背景報告，江家成將犯案歸咎於疏忽及粗心，向他人分享美聯資料庫帳戶密碼，終導致資料外洩。李官指江家成經審訊後被定罪，未能顯示悔意。唐稀爾的背景報告提及，受他人唆擺，抱著僥倖的心態下犯案，承諾法庭日後會遵紀守法，辯方另指唐稀爾被捕至今超過2年半，存在延誤檢控。李官根據控方提供的檢控時序表，認為本案不存在延誤檢控。至於周霆鋒的背景報告指，周霆鋒勤奮努力，因缺乏獨立判斷力，低估犯罪後果才導致本案。李官直指，社會不容許貪污舞弊的行為，要考慮本案對社會造成的影響，及向公眾傳達正確訊息，故判刑需具阻嚇性。

3名被告依次為，27歲美聯物業地產代理江家成、同為嘉誠地產董事兼股東的31歲唐稀爾及42歲周霆鋒，同被控串謀使代理人接受利益罪。控罪指，他們與李佩融於2022年5月6日至10月2日期間，在香港一同串謀和與一個稱為「B仔」的人串謀，使作為代理人的江家成，從唐稀爾和周霆鋒等人接受約32,500元的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，以協助該等人士或嘉誠地產獲取美聯物業的客戶資料。

江另被控有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪。控罪指，他於同年5月3日至9月15日期間，在美聯物業沙田置富第一城的分行，以不誠實地獲益的目的取用美聯物業管理的電腦。

案件編號：STCC1754/2025

法庭記者：黃巧兒