宏福苑五級火｜假災民呃逾2.5萬元善款 32歲廚師涉用傀儡戶口收騙款押後3.12再訊

社會
更新時間：13:41 2026-01-15 HKT
發佈時間：13:41 2026-01-15 HKT

大埔宏福苑火災奪去逾百人性命，有人涉嫌趁機冒充災民騙取逾2.5萬元善款，經警方調查後揭男廚師涉持有傀儡戶口，當中涉款6.4萬元，被控洗黑錢罪。案件今早在西九龍裁判法院再訊，辯方申請將案件押後至3月12日，待向控方索取文件及提供法律意見，獲主任裁判官蘇文隆批准，期間被告獲准以3萬元保釋候訊。

被告湛樹成，報稱廚師，他被控於2025年10月25日與2025年11月31日之間，首尾兩日包括在內，在香港知道或有合理理由相信財產，即Alipay Financial Services（HK）Limited帳戶內一筆共64,886.45港元的款項，其全部或部分、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

案件編號：WKCC5544/2025
法庭記者：黃巧兒

