宏福苑五級火｜71名傷者已出院 8名傷者情況穩定 「精神健康專線」接獲95宗與火災相關來電

大埔宏福苑大火發生已逾個半月，醫管局發言人今日（15日）公布，在火災中共有79名傷者在不同的公立醫院接受治療，截至1月13日，已經有71名傷者先後康復出院。餘下的8名傷者均情況穩定。

醫管局表示，所有在是次火災中因受傷而送往醫管局轄下公立醫院的傷者，其整個治療和復康過程所需的醫療服務（包括藥物及醫療器械）均會獲全額費用豁免。

此外，宏福苑共八座樓宇的所有居民（包括外籍家庭傭工）均可享有全額醫療費用豁免安排至今年12月31日，涵蓋醫管局轄下的住院、家庭醫學及專科門診（包括精神科專科門診）、急症室、日間醫院、日間程序、社區服務及中醫診所暨教研中心。截至前日，醫管局已為約1,800名受影響居民提供所需醫療服務。

截至1月13日，有超過300名私營家庭醫生參加義診計劃，涵蓋超過450個服務點，當中包括八間私家醫院，累計有87名居民獲安排義診服務。中醫義診服務則已有超過360名中醫師參加，涵蓋超過620個服務點，累計有45名居民獲安排義診服務。牙醫免費鑲配假牙服務有超過110名私營牙醫參加，涵蓋超過150個服務點，累計有27名居民獲安排免費鑲配假牙服務。另外，「精神健康專線」共收到95宗與火災相關來電，其中35宗來電來自受影響市民。

