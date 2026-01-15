Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜早上清涼 日間大致天晴及乾燥 最高氣溫約21度

07:10 2026-01-15
07:10 2026-01-15

一股東北季候風正影響廣東，而一道雲帶覆蓋沿岸地區。

在上午五時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1130公里，預料向西北移動，時速約10公里，在菲律賓以東海域徘徊。

本港地區今日天氣預測，初時部分時間多雲。早上清涼。日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約21度。稍後局部地區能見度較低。吹輕微至和緩東至東北風。

展望接近週末至下週初持續大致天晴，日間溫暖。下週中後期氣溫顯著下降。

分區氣溫
九天天氣預報
乾燥的東北季候風會在本週後期至下週初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間溫暖，日夜溫差較大。預料一股強烈冬季季候風會在下週中期抵達華南，隨後該區氣溫顯著下降，風勢頗大。下週中後期廣東沿岸天氣寒冷，同時一道廣闊雲帶覆蓋該區。此外，位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來一兩日逐漸增強，並在該區徘徊。

