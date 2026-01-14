Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

為1000元報酬當跑腿代收15萬電騙款項 18歲青年還押候判

社會
更新時間：15:28 2026-01-14 HKT
發佈時間：15:28 2026-01-14 HKT

18歲無業青年為了1000元報酬，按指示擔當跑腿收八旬老婦15萬元電話騙案騙款，更在收款時再索15萬元。幸好老婦回家取錢途中告知保安，獲提醒可能受騙，終揭發本案。少年今於區域法院承認一項串謀詐騙罪，區院暫委法官黃士翔押後判刑至2月3日，待索教導所報告。期間被告須還押候判。

收15萬後再索15萬元

被告鄺家翹，報稱無業，承認於2024年8月15日與他人串謀詐騙楊薇。

案情指事主獨居於荃灣海濱花園，她在2024年8月15日下午接獲來電，有人聲稱楊的女婿因與人打架身在警署，需要20萬港元保釋金。楊慌亂之下無進一步查詢，即時同意支付金額。她同日下午在住所樓下，將15萬元現金交予被告。被告其後要求楊額外支付15萬元，楊不疑有他並回家取錢，途中將此事告知大廈保安，被提醒後才懷疑受騙，楊與家人商量後報警。

警誡下稱收1000元報酬代收騙款

附近的閉路電視拍攝到楊將款項交給被告。同年8月27日被告被拘捕，他在警誡下稱，「黃浚峰」支付他1000元，「叫我去海濱花園搵個阿婆收錢，我知收返嚟啲錢係呃返嚟嘅」。

被告又指，在Telegram收到某人指示到案發地點向一名老婦收錢，他會得到1000元報酬。被告和「黃浚峰」事前曾到沙田港鐵站，男子A給予兩人各500元及涉案手機，以接收扮作事主女婿的騙徒來電。被告之後到場收款，「黃」則在對面街等待，被告拍下騙款相片傳送予男子A，二人其後再將騙款交給男子A。

案件編號：DCCC270/2025
本報記者

