認訛稱持外國駕照獲免試簽發香港車牌 巴裔男保釋候懲

8名南亞裔男子涉謊稱擁有外國駕駛執照，詐騙運輸署豁免本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照。他們被控串謀詐騙罪，其中27歲巴基斯坦裔外賣員今於東區裁判法院承認控罪，主任裁判官張志偉關注被告在案發時無外國駕照，亦無在港接受駕駛訓練。辯方申請押後以和控方商討協助調查的事宜，張官批准押後判刑至3月11日，期間被告續獲保釋。

認串謀詐騙運輸署獲發免試駕照

27歲巴基斯坦出生的被告簡智仁Khan Usman，承認一項串謀詐騙罪。控罪指他於2022年5月至2023年8月期間各自與其他人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

曾於巴基斯坦受駕駛訓練但未獲發駕照

張官表示案件嚴重，其他裁判官所作出的判刑沒有約束力。張官關注被告在案發時間是否持有外國駕駛執照，或在香港接受駕駛訓練課程。辯方指被告2019年曾於巴基斯坦接受駕駛訓練，惟未有獲發駕照，案發時被告沒有接受香港的駕駛訓練課程，而他獲得涉案駕照後未曾駕駛。

願提供資料助廉署調查獲准押後判刑

控方透露同類案件已起訴8人，另有拘捕一些人士但尚未起訴。辯方求情指，被告於巴基斯坦出生，7歲時來港，於2017年完成中六學業，現在為俗稱「步兵」的外賣員，月入約2.5萬元。辯方又指，被告是家庭經濟支柱，他於4個月前獲得香港駕駛執照。辯方確認，目前被告尚未協助廉政公署的調查，但被告願意提供協助。因此辯方申請押後，待與控方商討協助調查的事宜，獲張官批准。

案件編號：ESCC3002/2025

法庭記者：雷璟怡