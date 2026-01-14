Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

認訛稱持外國駕照獲免試簽發香港車牌 巴裔男保釋候懲

社會
更新時間：12:52 2026-01-14 HKT
發佈時間：12:52 2026-01-14 HKT

8名南亞裔男子涉謊稱擁有外國駕駛執照，詐騙運輸署豁免本地駕駛考試，直接獲發香港駕駛執照。他們被控串謀詐騙罪，其中27歲巴基斯坦裔外賣員今於東區裁判法院承認控罪，主任裁判官張志偉關注被告在案發時無外國駕照，亦無在港接受駕駛訓練。辯方申請押後以和控方商討協助調查的事宜，張官批准押後判刑至3月11日，期間被告續獲保釋。

認串謀詐騙運輸署獲發免試駕照

27歲巴基斯坦出生的被告簡智仁Khan Usman，承認一項串謀詐騙罪。控罪指他於2022年5月至2023年8月期間各自與其他人士串謀詐騙運輸署，向運輸署不誠實地訛稱他們符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

曾於巴基斯坦受駕駛訓練但未獲發駕照

張官表示案件嚴重，其他裁判官所作出的判刑沒有約束力。張官關注被告在案發時間是否持有外國駕駛執照，或在香港接受駕駛訓練課程。辯方指被告2019年曾於巴基斯坦接受駕駛訓練，惟未有獲發駕照，案發時被告沒有接受香港的駕駛訓練課程，而他獲得涉案駕照後未曾駕駛。

願提供資料助廉署調查獲准押後判刑

控方透露同類案件已起訴8人，另有拘捕一些人士但尚未起訴。辯方求情指，被告於巴基斯坦出生，7歲時來港，於2017年完成中六學業，現在為俗稱「步兵」的外賣員，月入約2.5萬元。辯方又指，被告是家庭經濟支柱，他於4個月前獲得香港駕駛執照。辯方確認，目前被告尚未協助廉政公署的調查，但被告願意提供協助。因此辯方申請押後，待與控方商討協助調查的事宜，獲張官批准。

案件編號：ESCC3002/2025
法庭記者：雷璟怡

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
吳卓羲「舊愛」做闊太享福多年 被粉絲號召出山親自回應 12年前驚爆「癱瘓」淡出多時
影視圈
19小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
6小時前
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相
影視圈
19小時前
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
九巴車長擅駛巴士至另一線「練習」載客 九巴：解僱並報警
突發
18小時前
楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准三駒易配。
楊明綸三駒易配
馬圈快訊
23小時前
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
銀價創新高「廢物」變現金？港人回收舊款Pandora銀飾成功套現：好彩冇丟落垃圾桶！
生活百科
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
2026-01-12 13:47 HKT
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
日酒吧「牆壁藏屍」死者為28歲護士 變態老闆問客人：有聞到臭味嗎？
即時國際
5小時前
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
男星驚傳癱瘓消失6年坐輪椅現身 靠一事逆襲成跨國紅人 親揭心酸內幕：人生崩塌了
影視圈
15小時前