無業漢隨機斬殺七旬翁幾乎身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁

35歲靠炒外匯賺錢的無業漢，5年前涉在屯門海珠路遊樂場涼亭，以斧頭斬死一名素未謀面的七旬老翁。他否認謀殺罪，但不爭議殺害死者的事實，辯稱患有分裂型人格障礙及精神分裂症，案發時神志失常，殺人行為只屬誤殺。案件完成12日審訊後，5女2男陪審團一致裁定他謀殺罪成。法官郭啟安今在高等法院判刑時指，被告與死者素無怨仇，卻無故斬殺死者，手法極為凶殘，從死者近乎身首分離的傷勢可見一斑。郭官指事件對死者家人造成不可磨滅的傷害，認為被告必須就其極端及反社會行為，承擔法律後果，依例判他終身監禁。

否認謀殺並以神志失常抗辯

男被告萬日林被控於2021年8月5日，在新界屯門豐景園輕鐵站附近海珠路遊樂場內涼亭，謀殺張國炎。辯方主要抗辯理由為「減責神志失常」，即被告當時受分裂型人格障礙及精神分裂症影響，神志失常。惟陪審團一致裁定被告謀殺罪成，不接納被告的精神辯護。

本案案情指，2021年8月5日晚上9時許，路人經過時發現死者張國炎浴血躺臥在涼亭附近， 頭骨破裂、多處頸傷，遂報警求助。救護員到場發現死者已無生命跡象，當場證實死亡。

與死者素未謀面卻從後偷襲

被告與警方及精神科醫生會面時，曾稱他並非預謀跟蹤死者，亦與死者素未謀面，只是偶然目睹對方吸煙，突然有聲音對他說：「對！就是他！殺了他！」。他便從後偷襲死者，拿斧頭連砍死者數次，導致身首分離，在死者倒地後再補刀，「確保成功殺死」死者。

被告殺人後入公廁自殘近半小時，以摺鋸鋸頸、刀割手腕，冀求速死。被告自述他曾是天狼星人及為中國首位君主，後來投胎成為泰王拉瑪，因遭暗殺而無法再投胎，故今世需要殺人報復。他指「天狼星人」透過通靈下令他必須行兇，堅稱「我殺依個人，有啲嘢一定要做，天注定嘅」。

