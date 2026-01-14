連續性合約門檻1.18調整！「468」如何計算？一文睇清福利及時數要求！

【僱傭合約/連續性合約/468/418】立法會去年6月通過《2025年僱傭（修訂）條例草案》，修訂《僱傭條例》（第57章）下「連續性合約」的規定，由平常俗稱的「418」更改至「468」，並於周日（18日）實施。新修訂的「468」又是怎樣的制度？《星島頭條》匯聚相關的資料，一文睇清。

什麼是「418」？

現時俗稱「418」的僱員合約制度，是僱員如連續受僱於同一僱主4星期或以上，而每星期最少工作18小時；他的僱傭合約便屬連續性合約。

怎樣計算「468」？

在1月18日實施的「468」僱員合約制度，是指僱員每星期工時門檻降低至17小時，亦同時增加另㇐個以4星期的工時合計不少於68小時的準則。

例子一：若僱員4星期，每星期工作17小時，即屬於連續性合約。 例子二：若僱員第一星期工作20小時，第二星期工作28小時，第三星期20小時，即使第四星期未達17小時，或甚至未有工作，因已達68小時門檻，已屬連續性合約。

達到「連續性合約」有什麼好處？

僱員如根據「連續性合約」受僱，便可享有更多權益，例如休息日、有薪年假、 疾病津貼、遣散費及長期服務金等。

休息日：按連續性合約受僱的員工，每7天必須享有至少1天休息日，為期不少於24小時。

有薪年假：在受僱滿12個月後，即可享有按年資遞增的有薪年假，由首年7日遞增至最高14日

疾病津貼：病假不少於連續4天或以上；僱員已累積足夠的有薪病假，即僱員按連續性合約受僱，在最初受僱的12個月內每服務滿1個月，便可累積2天有薪病假；之後每服務滿1個月可累積4天；僱員能夠出示適當的醫生證明書／到診證明書

遣散費：當僱員根據一份連續性合約受僱不少於24個月，並因僱主以裁員或停工之理由而遭解僱，僱主便需向該僱員支付遣散費。

長期服務金：當僱員根據一份連續性合約受僱不少於5年，僱主必須在下列情況下向僱員支付長期服務金：

該僱員遭解僱，而解僱之理由並非因嚴重過失或裁員； 該僱員被註冊醫生證明其不適合現時的工作，並因此而辭職； 該僱員已年屆65歲或以上，並因此而辭職；或 該僱員在職期間死亡

