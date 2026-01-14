天文台｜今日早上清涼 最高氣溫約21度 下週中後期氣溫顯著下降
07:10 2026-01-14
發佈時間：07:10 2026-01-14 HKT
發佈時間：07:10 2026-01-14 HKT
一股東北季候風正為廣東沿岸帶來普遍晴朗及清涼的天氣。此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。
本港地區今日天氣預測，天晴。早上清涼。日間乾燥，最高氣溫約21度。吹和緩東至東北風，初時風勢間中清勁。
展望本週餘下時間至下週初持續大致天晴，早上清凉，日間和暖，下週中後期氣溫顯著下降。
乾燥的東北季候風會在本週餘下時間至下週初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間和暖，日夜溫差較大。預料一股強烈冬季季候風會在下週中期抵達華南，同時受一道廣闊雲帶影響，該區氣溫顯著下降，下週中後期天氣寒冷。此外，現時位於西北太平洋的低壓區會在今明兩日逐漸發展，並為該區帶來不穩定天氣，隨後移向菲律賓以東海域一帶。
