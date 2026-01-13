Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱支援災民減少過渡屋供應？何永賢：上半年再有約1400單位陸續落成啟用

社會
更新時間：20:04 2026-01-13 HKT
發佈時間：20:04 2026-01-13 HKT

大埔宏福苑火災後，不少災民獲政府安排入住過渡性房屋。房屋局局長何永賢今（13日）在社交平台表示，過渡性房屋作為支援社會所需的房屋項目，累計為逾2,800名宏福居民提供短中期安置的居所。有聲音關注相關支援會否令過渡性房屋單位減少，將來未能服務因簡樸房規管而要遷出分間單位的丙類申請者，又或者原本受惠的甲、乙類申請者。她亦提醒，申請過渡性房屋，可到「住得易」— 過渡性房屋中央統一平台。

宏福苑大火︱逾2800災民入住過渡性房屋

何永賢表示，事實上，各項房屋工作均在全速推進，就過渡性房屋方面，今年上半年將再有約1,400個單位陸續落成啟用，繼續為有需要的市民提供多元選擇。隨着不同項目的營運，多個項目也因為住戶獲編配公屋、甚至住戶已累積足夠首期購置資助出售房屋而出現流轉，個別項目單位使用率已高達160%以上，成績令人鼓舞，也意味這些單位可以流轉服務其他有需要的家庭。

油塘過渡屋「光廈」料4月入伙

何永賢提到，房屋局副局長戴尚誠早前就去視察位於油塘的過渡性房屋項目「光廈」的改建進展。該項目由一幢6層高的工業大廈改建，預計於今年4月入伙，將提供224個市區單位，可容納約700人，距離油塘站僅幾分鐘步程，步行十多分鐘則可去到房委會旗艦商場「大本型」。項目充分利用樓底高、窗戶多、通道闊的特色，不久將來就可投入服務，在此先和大家分享早前的工程進展。

