調查：逾九成中小學師生用AI 兩成三學生稱無AI難完成功課

人工智能（AI）應用日趨廣泛，團結香港基金早前進行調查，了解中小學使用AI狀況，發現逾9成師生都會使用AI，當中有近23%學生表示，若無AI協助將難以完成功課。團結香港基金認為，研究反映有一定比例學生對AI存在依賴情況，憂過度使用AI會對他們帶影響，建議訂明AI工具的使用規範，強調重點是「不失學習原意，提高學習效能」。

57%教師利用AI作教學輔助

團結香港基金於去年7至12月向中小學校長、教師和學生進行問卷調查及持份者訪談，了解中小學師生使用AI的狀況、需求和挑戰。基金共收到1,200份有效問卷，發現逾91%教師，及95%的學生有使用AI，當中有57%教師利用AI作教學輔助、26%教師作處理行政事務，有35%學生用於搜集資料、有29%用於做功課及專題報告。

71%教師憂學生依賴AI損解難能力

雖然AI在教育範疇使用廣泛，但調查發現教師普遍擔憂學生過度依賴AI會有影響。當中有71%教師擔心會影響學生的解難能力、63%擔心影響學生的批判性思維；另有近23%學生表示若無AI協助將難以完成功課。調查亦針對師生對AI的熟練度進行自評，滿分為10分，結果教師自評平均分為5分，而學生自評則為6.5分。

團結香港基金研究員王鐙淇表示，研究反映有一定比例學生對AI有依賴情況，影響自主學習能力，而據外國研究發現，過度使用AI會帶來認知倒退，造成「認知債務」，即透支未來認知能力換取眼前便利。她強調若學生未經正確使用AI會造成認知能力退化，長遠影響學生學習效能。

副研究總監郭凱傑提到，目前不少老師不願讓學生在家中作文，因為憂慮他們會偷偷使用AI，最終所有內容都是完美，失去訓練思維的過程和意義。不過他強調，現時逾9成學生使用AI，阻止他們應用毫無意義，重點應放在老師如何引導學生使用，要讓學生「不失學習原意，提高學習效能」。

他表示，教育局即將會制定人工智能應用框架，建議在當中說明老師教學期間如何使AI，以及學生應何時使用AI及如何使用AI等。

倡從初小普及AI素養與倫理認知

基金另指出，現時香港AI素養課程僅覆蓋初中，高小增潤編程教育課程單元雖教授算法思維，但內容以編程為主，跟AI並非直接相關，建議教育局可從初小開始引入人工智能課程，並按不同學習階段制定學習框架，普及學生AI素養與倫理認知，並培養批判性思考、解難能力及創造力。

基金又稱，目前學校各自引入AI教學工具或平台，學校之間重覆購置、訂閱或開發功能相似的AI教學工具，造成資源浪費。同時，各自引入AI教學工具或平台，導致學生數據散落於各平台，存在安全隱患。基金建議以香港教育城為基礎，諮詢校長及前線教師，建構一個全港性的AI學習資源平台，協助學校優化教學策略並最大化資源運用。

記者：林彥汛