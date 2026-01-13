銅鑼灣Sogo外過路處擬安裝防撞柱 政府：避免有心人士用車輛故意衝撞人群 工程開支500萬元

銅鑼灣作為港島核心商業及購物區的樞紐，平日有大量本地市民通行，亦吸引眾多遊客前往消費。警務處、路政署及運輸署向灣仔區議會提交文件，建議於銅鑼灣軒尼詩道555號外過路處一帶（即崇光百貨SOGO對出）及百德新街全日行人專用街道，安裝汽車防撞設施，例如防撞欄或護柱。文件指，若有關地點被有心人士利用汽車作為攻擊手段，故意衝撞人群，後果不堪設想，對社會造成的衝擊與傷害將難以估量。

文件：為行人提供一道實體防線

文件提到，軒尼詩道555號外過路處及百德新街全日行人專用街道，作為南北走向行人通道的重要部份，人流密集，而根據紀錄，該地點曾有個別交通事故。文件指，面對潛在公共安全危機及為徹底根治此長期風險，於該過路處一帶安裝堅固且符合國際安全標準的汽車防撞設施如防撞欄或護柱，已屬「刻不容緩的公共安全必要項目」，強調此舉能以最直接的物理隔離方式，有效阻截車輛故意衝上人行區域，「為行人提供一道實體防線， 從而將潛在傷亡風險降至最低，以保障公共安全。」

工程今年第4季完成

擬議工程主要包括設置臨時圍欄以分隔施工範圍；進行安裝防撞設施基座所需的挖掘工程；遷改地下公用設施管線； 安裝防撞設施；以及復原或遷移受影響街道設施及交通標誌。工程將由路政署負責。鑑於設施主要設置於行人路範圍，施工期間工程不會影響行車道，惟需局部臨時封閉行人路。

工程總開支預計約500萬元，相關前期地盤勘測與詳細設計工作正進行中，工程預計於今年第3季展開，施工期約3至4個月，實際進度將因應現場條件、地下空間情況與天氣等因素調整，預期今年第4季完成。

分段施工以縮小受影響範圍

為減低對公眾的影響，署方將實施相關的緩解措施，包括分段施工，以縮小受影響的範圍；於日間非繁忙時段進行高噪音工序； 設立工程告示板，提供工程詳情及完工時間；以及密切監察工程進度，並與相關部門協調，按需要調整交通安排。



路政署會按工程需要實施臨時交通管理措施，有關的臨時交通安排會按《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》及其他相關的標準設計及實施。由於安 裝工程主要在行人路，將需要分階段短暫封閉部份行人路，以減少對行人及乘 客上落的影響。此外，工程不涉及行車改道，不會對道路交通造成影響。

記者：黃子龍