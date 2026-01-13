Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天氣｜天文台調低氣溫預測 大寒起降溫1.21低見12°C 周四再凍啲！

社會
更新時間：11:38 2026-01-13 HKT
發佈時間：07:06 2026-01-13 HKT

廣東地區風勢微弱，天氣乾燥。天文台今日（13日）調低本港氣溫預測，大寒（21日）起開始降溫，周三（21日）及周四（22日）跌落最低12°C。

本港地區今日下午及今晚天氣預測，大致天晴及乾燥，但部分地區有煙霞，氣溫介乎16°C至23°C，吹微風。正午時分，本港大部分地區的相對濕度下降至50％以下。

乾燥的東北季候風會在本周餘下時間至下周初持續為廣東帶來大致良好的天氣，該區日間和暖，日夜溫差較大。天文台又，預料一股強烈冬季季候風會在下周中期抵達華南，大寒（21日）起開始降溫，同時受一道廣闊雲帶影響，該區氣溫顯著下降，下周中後期天氣寒冷，周三（21日）及周四（22日）跌落最低12°C。

另外，現時位於西北太平洋的低壓區會在未來一兩日逐漸發展，隨後移向菲律賓以東海域一帶，並為該區帶來不穩定天氣。

