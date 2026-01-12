Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑大火︱陳健波暫停3公職 專注獨立委員會工作

社會
更新時間：20:48 2026-01-12 HKT
發佈時間：20:48 2026-01-12 HKT

因應大埔宏福苑五級火，政府早前宣布成立獨立委員會調查事件，由法官陸啟康擔任主席，陳健波和歐陽伯權為委員。政府發言人今日（12日）宣布，陳健波早前致函行政長官李家超，表示為騰出更多時間和更專注做好獨立委員會工作，希望暫停其擔任的廉政公署貪污問題諮詢委員會主席、市區重建局董事會非執行董事，及授勳及非官守太平紳士遴選委員會成員3項公職，直至獨立委員會工作完成為止。李家超已同意並批准有關請求。

獨立委員會料9個月內完成工作

政府發言人指出，獨立委員會需審視的範圍廣泛，尤其涉及圍標和利益相連的系統性問題，性質複雜。政府將全力配合，確保委員會能在限期內完成審視並編寫報告。政府亦感謝陳健波以專業和認真的態度處理委員會工作，並期待他在完成獨立委員會工作後，繼續在上述公職崗位作出貢獻。

大埔宏福苑火災獨立委員會於去年12月12日成立，旨在審視事故原因及相關問題，查明事實真相，並就防範事故再發生及改善措施提出建議。獨立委員會已於去年12月19日舉行首次會議，預計將在9個月內完成工作。

