35歲巴裔男3年前佐敦街頭遭追斬致死 4南亞裔青年被控謀殺

社會
更新時間：13:28 2026-01-12 HKT
發佈時間：13:28 2026-01-12 HKT

2022年8月底凌晨35歲巴基斯坦裔男子步出佐敦華豐大廈後，遭5名南亞裔男子持刀追斬，身中多刀，逃至佐敦道與白加士街交界不支倒地，送院不治。4名南亞裔青年涉案被捕，一同否認1項謀殺罪，今日於高等法院在4男3女席前受審。控方開案陳詞指有被告當日曾報案指事前於重慶大廈無故被襲，案發時另外2名被告擔任車手，駕駛電單車及私家車接載多名兇徒來往現場。

控方開案陳詞指，35歲巴基斯坦裔男死者Fayzan Ali生前曾有盜竊及毒品相關案底。控方播放閉路片段顯示，死者凌晨4時左右於佐敦道遭5名蒙面男子包括被告Singh Gurpreet及Shingari Dheeraj等圍毆追斬，逃至白加士街交界不支倒地。5名兇徒其後徒步離開現場，控方指被告Singh Harwinder及Singh Gurjinder駕駛電單車及私家車接載多名兇徒來往現場，而Shingari Dheeraj於錄影會面中承認曾致電死者安排會面。

死者最終送院不治，驗屍報告指死者身上有多處刀傷，大量失血致命，體內驗出可卡因及冰毒。警方在案發現場檢獲板球袋及玻璃碎，另於某地盤天台起出4把刀，其中1把刀上驗出死者基因；涉案私家車上則驗出Singh Gurjinder基因。當晚案發前Singh Gurpreet曾到尖沙咀警署報案，指同日下午在重慶大廈喝酒消遣，醉酒時遭陌生男子無故從後以硬物施襲，對方逃去無蹤。

4名被告依次為Singh Gurpreet、Singh Harwinder、Shingari Dheeraj及Singh Gurjinder，同被控於2022年8月29日在油麻地佐敦道與白加土街交界與其他不知名人士，一起謀殺男子Fayzan Ali 。

案件編號：HCCC299/2024
法庭記者：陳子豪

