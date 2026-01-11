Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜今日天晴及非常乾燥 早上相當清涼 日間最高氣溫約20度

社會
更新時間：06:58 2026-01-11 HKT
發佈時間：06:58 2026-01-11 HKT

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港方面，由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至7度左右。

本港地區今日天氣預測，天晴及非常乾燥。早上相當清涼，新界部分地區氣溫顯著較低及寒冷。日間最高氣溫約20度。吹和緩東北風，稍後東風增強。

展望明日雲量較多，早上氣溫回升。隨後兩三日大致天晴，日間和暖。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

受東北季候風影響，今日華南持續晴朗及非常乾燥，早上內陸地區仍然寒冷。而一股達強風程度的偏東氣流會在今日稍後至星期一影響廣東沿岸。預料乾燥的東北季候風會在本週中至後期為沿岸地區帶來大致晴朗的天氣，該區日間和暖。此外，預料一個低壓區會在本週中至後期為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
23小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
17小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
12小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
13小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
14小時前
01:15
車cam直擊｜俄女大鬧尖沙咀彌敦道 毀Tesla圖搶車兼揸刀揮舞 涉2宗罪被捕
突發
11小時前
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
陳志被捕︱中美掀900億虛幣爭奪戰 美早前宣布「扣押」遭質疑不合司法程序
即時中國
14小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
「浪漫戰神」今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，為唐獻芳 (左) 贏馬補數。
霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
馬圈快訊
18小時前