天文台｜今日天晴及非常乾燥 早上相當清涼 日間最高氣溫約20度

乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。本港方面，由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻較為明顯，氣溫降至7度左右。

本港地區今日天氣預測，天晴及非常乾燥。早上相當清涼，新界部分地區氣溫顯著較低及寒冷。日間最高氣溫約20度。吹和緩東北風，稍後東風增強。

展望明日雲量較多，早上氣溫回升。隨後兩三日大致天晴，日間和暖。

受東北季候風影響，今日華南持續晴朗及非常乾燥，早上內陸地區仍然寒冷。而一股達強風程度的偏東氣流會在今日稍後至星期一影響廣東沿岸。預料乾燥的東北季候風會在本週中至後期為沿岸地區帶來大致晴朗的天氣，該區日間和暖。此外，預料一個低壓區會在本週中至後期為菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。