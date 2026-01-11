綠置居2025｜九龍灣盛緻苑市區罕有上車盤 8分鐘直達彩虹站 即睇超低入場費/交通/配套/校網

【綠置居/盛緻苑/九龍灣/彩虹】房委會今年第二季將推出新一期綠置居，其中位於九龍灣的盛緻苑正式亮相。盛緻苑提供1,467個單位，建議以市價6折定價，平均呎價7,020元，售價介乎168萬至354萬元。以最便宜的168萬元單位計算，綠表買家僅需5%首期，即8.4萬元， 就可晉身業主，門檻之低在寸金尺土的市區十分罕見。項目預計今年第二季接受申請，9月30日為關鍵日期，樓花期極短，可謂「即買即住」，為綠表買家提供極具吸引力的市區上車選擇，相信亦會是公屋住戶「轉租為買」的最佳機會。不過有意購入的市民，亦要注意一項風險。

盛緻苑「九龍灣綠置居孖寶」之一，位於九龍灣宏照道，在麗晶花園、彩虹邨、坪石邨及啟業村中間。屋苑單位中，約77%的單位面積介乎300至469呎，主要針對小家庭或三口之家。至於面積更小的280至300呎單位，則佔整體供應約23%，適合單身人士或兩口之家。

綠置居2025．盛緻苑｜座落彩虹站與啟德站中間 享有雙鐵路接駁便利

盛緻苑最突出優勢在於其無可比擬的地理位置與交通網絡。住戶步行約8分鐘、經550米路程即可抵達港鐵彩虹站，沿途設有地下隧道，可免受風吹日曬及淋雨等天氣的影響，該站的觀塘綫接駁至東九龍一帶。亦可選擇步行約13分鐘或乘搭城巴797線前往啟德站，經屯馬綫來往新界各區，享有雙鐵路接駁的便利。

此外，屋苑周邊公共交通網絡極為密集，距離僅150米，步行約3分鐘的「麗晶花園（太子道東）」巴士站提供超過20條路線，包括九巴1A、16、101、107等，直達尖沙咀、旺角、中環、堅尼地城、香港仔等地；亦可搭乘城巴A22前往機場或港珠澳大橋香港口岸。

屋苑對面「麗晶花園第13座」巴士站，及門口「麗晶花園第8座」巴士站，亦提供5D、13X、24、22、608等多條路線，快速往返九龍灣商貿區、啟德、土瓜灣、尖沙咀、旺角、東隧轉車站及港島東等地。對於喜愛體育盛事的住戶而言，搭乘九巴5D線更可直達啟德體育園。

綠置居2025．盛緻苑｜享啟德體育園配套 惟面臨人潮分流挑戰

生活配套方面，盛緻苑雖為新建屋苑，卻能即時共享周邊社區多年發展的成熟設施。日常購物極其便利，步行約8分鐘即可到達惠康超市，步行約11分鐘則可達牛池灣街市，輕鬆滿足食材採買需求。鄰近的啟業邨啟業商場及啟晴邨晴朗商場，亦提供多元化的商店、食肆與基本服務。

康體休閒選擇方面，住戶可步行約13分鐘，到達相距約950米的九龍灣公園及九龍灣運動場，或選擇搭乘87號專線小巴或5D、13X等巴士路線抵達，方便進行各類戶外運動。居民亦可享用啟德體育園一帶的配套設施，運動設施包括園內的啟德青年運動場、體藝館的室內籃球、羽毛球場等，也有攀石牆可供租用。飲食購物則可去啟德零售館、AIRSIDE、Sogo雙子匯等。

不過，考慮優勢的同時，亦要審視現實挑戰，盛緻苑比鄰多個屋邨，社區承載力與交通存在一定壓力。與盛緻苑僅相隔約110米的宏緻苑去年底已完成揀樓，預計將於今年內陸續入伙。換言之，盛緻苑居民入住前，該區將新增逾2,000戶家庭，共同使用現有的公共交通及社區設施，尤其在上班高峰時段，彩虹站及周邊巴士站的擁擠程度預期將顯著增加，候車時間可能延長，車廂亦會更為擠迫。生活配套設施同樣需與宏緻苑及原有社區居民共享，在購物、用餐及使用休閒設施時，或需面對更多人潮。

綠置居2025．盛緻苑｜區內小學數量少 升中派位情況理想

學校配套方面，盛緻苑屬46小學校網，排名較前的學校包括九龍灣聖若翰天主教小學、天主教柏德學校、浸信宣道會呂明才小學等，惟當中沒有直資學校。盛緻苑所屬的觀塘區是英中集中地，全區共有13所英文中學，包括藍田聖保祿中學、福建中學、聖言中學等，均為區內備受認可的「Band 1」中學。加之46校網內小學數量相對較少，升中派位競爭壓力較其他區域緩和，整體派位情況理想。

記者、攝影：曹露尹

