Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

綠置居2025｜九龍灣盛緻苑市區罕有上車盤 8分鐘直達彩虹站 即睇超低入場費/交通/配套/校網

社會
更新時間：12:18 2026-01-11 HKT
發佈時間：12:18 2026-01-11 HKT

【綠置居/盛緻苑/九龍灣/彩虹】房委會今年第二季將推出新一期綠置居，其中位於九龍灣的盛緻苑正式亮相。盛緻苑提供1,467個單位，建議以市價6折定價，平均呎價7,020元，售價介乎168萬至354萬元。以最便宜的168萬元單位計算，綠表買家僅需5%首期，即8.4萬元， 就可晉身業主，門檻之低在寸金尺土的市區十分罕見。項目預計今年第二季接受申請，9月30日為關鍵日期，樓花期極短，可謂「即買即住」，為綠表買家提供極具吸引力的市區上車選擇，相信亦會是公屋住戶「轉租為買」的最佳機會。不過有意購入的市民，亦要注意一項風險。

綠置居2025．盛緻苑｜單位面積介乎280至469呎

盛緻苑「九龍灣綠置居孖寶」之一，位於九龍灣宏照道，在麗晶花園、彩虹邨、坪石邨及啟業村中間。屋苑單位中，約77%的單位面積介乎300至469呎，主要針對小家庭或三口之家。至於面積更小的280至300呎單位，則佔整體供應約23%，適合單身人士或兩口之家。

回到目錄

綠置居2025．盛緻苑｜座落彩虹站與啟德站中間 享有雙鐵路接駁便利

盛緻苑最突出優勢在於其無可比擬的地理位置與交通網絡。住戶步行約8分鐘、經550米路程即可抵達港鐵彩虹站，沿途設有地下隧道，可免受風吹日曬及淋雨等天氣的影響，該站的觀塘綫接駁至東九龍一帶。亦可選擇步行約13分鐘或乘搭城巴797線前往啟德站，經屯馬綫來往新界各區，享有雙鐵路接駁的便利。

此外，屋苑周邊公共交通網絡極為密集，距離僅150米，步行約3分鐘的「麗晶花園（太子道東）」巴士站提供超過20條路線，包括九巴1A、16、101、107等，直達尖沙咀、旺角、中環、堅尼地城、香港仔等地；亦可搭乘城巴A22前往機場或港珠澳大橋香港口岸。

屋苑對面「麗晶花園第13座」巴士站，及門口「麗晶花園第8座」巴士站，亦提供5D、13X、24、22、608等多條路線，快速往返九龍灣商貿區、啟德、土瓜灣、尖沙咀、旺角、東隧轉車站及港島東等地。對於喜愛體育盛事的住戶而言，搭乘九巴5D線更可直達啟德體育園。

回到目錄

綠置居2025．盛緻苑｜享啟德體育園配套 惟面臨人潮分流挑戰

生活配套方面，盛緻苑雖為新建屋苑，卻能即時共享周邊社區多年發展的成熟設施。日常購物極其便利，步行約8分鐘即可到達惠康超市，步行約11分鐘則可達牛池灣街市，輕鬆滿足食材採買需求。鄰近的啟業邨啟業商場及啟晴邨晴朗商場，亦提供多元化的商店、食肆與基本服務。

康體休閒選擇方面，住戶可步行約13分鐘，到達相距約950米的九龍灣公園及九龍灣運動場，或選擇搭乘87號專線小巴或5D、13X等巴士路線抵達，方便進行各類戶外運動。居民亦可享用啟德體育園一帶的配套設施，運動設施包括園內的啟德青年運動場、體藝館的室內籃球、羽毛球場等，也有攀石牆可供租用。飲食購物則可去啟德零售館、AIRSIDE、Sogo雙子匯等。

不過，考慮優勢的同時，亦要審視現實挑戰，盛緻苑比鄰多個屋邨，社區承載力與交通存在一定壓力。與盛緻苑僅相隔約110米的宏緻苑去年底已完成揀樓，預計將於今年內陸續入伙。換言之，盛緻苑居民入住前，該區將新增逾2,000戶家庭，共同使用現有的公共交通及社區設施，尤其在上班高峰時段，彩虹站及周邊巴士站的擁擠程度預期將顯著增加，候車時間可能延長，車廂亦會更為擠迫。生活配套設施同樣需與宏緻苑及原有社區居民共享，在購物、用餐及使用休閒設施時，或需面對更多人潮。

回到目錄

綠置居2025．盛緻苑｜區內小學數量少 升中派位情況理想

學校配套方面，盛緻苑屬46小學校網，排名較前的學校包括九龍灣聖若翰天主教小學、天主教柏德學校、浸信宣道會呂明才小學等，惟當中沒有直資學校。盛緻苑所屬的觀塘區是英中集中地，全區共有13所英文中學，包括藍田聖保祿中學、福建中學、聖言中學等，均為區內備受認可的「Band 1」中學。加之46校網內小學數量相對較少，升中派位競爭壓力較其他區域緩和，整體派位情況理想。

回到目錄

記者、攝影：曹露尹

相關文章：

居屋2025︱錦田匯熙苑享「雙鐵路」優勢 步行數分鐘即達錦上路站 最平$180萬做業主  即睇伙數/呎價/交通/配套/校網

居屋2025｜將軍澳影輝苑享銀線灣海景 最平168萬做業主 一文睇清伙數/配套/交通/校網

居屋2025｜東涌裕豐苑或享大嶼山海景 150萬上車做業主 惟交通配套不足？即睇呎價/交通/校網

居屋2025︱「樓王」啟德啟陽苑 一分鐘直達宋皇臺站 坐享體育園配套 即睇呎價/交通/零售/校網

居屋2025｜屏山朗風苑配套成熟 高層享開揚山景 噪音問題或成痛點 即睇伙數/呎價/交通/配套

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1受傷昏迷
突發
4小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
17小時前
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
32歲TVB「最強小三」火紅低胸戰衣無懼寒流晒Body 戀富二代住半億豪宅 早前榮升馬主
影視圈
21小時前
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇案解密︱廣州美女博士生趙詩哲校內遭姦殺 25歲冷血男圖燒屍滅證
奇聞趣事
5小時前
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
19小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
18小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
21小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT