Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜需時處理長遠安排 卓永興：租金補助延長「未嘗不何」

社會
更新時間：15:43 2026-01-10 HKT
發佈時間：15:43 2026-01-10 HKT

「大埔宏福苑援助基金」向每個宏福苑單位的業主發放每年15萬元的租金補助，為期兩年。政務司副司長卓永興今早(10日)在電台節目表示，考慮到部分安置方案（如頌雅路西項目）的落成日期或超出兩年津貼期，相信動用基金繼續提供津貼「未嘗不何」，若相關方案時長達10年，便需要小心考慮是否適合使用相關的款項。

青年宿舍非長遠之策 過渡性房屋單位充裕

被問到有居民反映被要求遷出早前獲安排的青年宿舍，卓永興澄清，火災初期安排入住酒店或青年宿舍僅為期14天，並非事後「搬龍門，要做生意，要你走」，經商討後，居住在酒店的居民可居住至1月尾。而青年宿舍原意是幫助青年巿長期穩定的環境，若長期未能提供居所，對青年較為可惜。若居民在1月31日仍有住屋需要，有關方面會作彈性酌情處理。

相關新聞：宏福苑安置｜黃偉綸：原址重建住宅不切實際 擬改建為社區設施

對於有居民認為，政府提供的援助不足，卓永興指，宏福苑業主的租金援助，平均每月12500元，水平合理，而居民若入住過渡性房屋及青年宿舍，居所租金便宜，援助絕對能夠應付。

呼籲業主體諒勿加租  建議居民擴大覓盤範圍

他續指，隨著租金津貼計劃的推出，接近1800戶已領取津貼並在私人市場尋找租盤。他呼籲業主發揮體諒精神，不要認為是「晦氣」、「唔吉利」，同時，他建議居民不必將眼光局限於大埔區，可考慮擴大範圍至鐵路線沿線地區尋找租盤。

至於災民何時可以返回單位視察，卓永興則表示，由於火災對樓宇結構影響嚴重，若安排大批居民進入樓宇單位，需考慮負重及現場環境，評估預計需要兩至三個月才能完成。

財政司副司長黃偉綸強調，宏福苑的情況是「特殊中的特殊」。由於整個屋苑的七座大廈均受影響，導致市場上無法對其單位進行正常交易，政府才需大力介入。而普通單位發生火警，業主仍可通過保險或單位本身的剩餘價值進行重修或買賣。

相關新聞：宏福苑安置｜政府就長遠安置諮詢災民 若原址重建最快2035年始入伙 另包括購新居屋、「樓換樓」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
21小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
2小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
8小時前
懷疑老婆出軌鞋裡裝監聽器，深圳男聽到親密聲音持刀殺死情人。
深圳男暗放監聽器老婆鞋內 驚傳「親密聲音」捅死情夫囚終身
即時中國
5小時前
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
影視圈
20小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
8小時前
執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮
執到手機手袋叉埋電完璧歸趙 港女反口走數$3000報酬 兼做一無情舉動 網民：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
4小時前