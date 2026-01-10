財政預算案2026｜27位市民提建議 關注生育獎金、安老 有人倡70歲以上免費乘車

財政司司長陳茂波今日（10日）出席電台節目就新一份《財政預算案》進行公眾諮詢，逾90名觀眾出席。《星島》統計提問人士關注項目，共有27位市民提出建議，涵蓋多項政策範疇，反映社會對新一份財政預算案的廣泛關注。出席者來自不同背景，包括綠色科技從業員、心理學家、學生等，展現多元參與。

社會福利與民生議題最集中

根據《星島》統計，社會福利與民生議題最為集中，涵蓋長者安老、「長者兩元乘車計劃」、長者醫療券、全民消費券、照顧者津貼、護老服務、幼兒支援、少數族裔支援，以及新生嬰兒獎勵金等，反映民生需求顯著。更有長者倡議為70歲或以上長者提供免費乘車。

至於本港經濟與競爭力的提問則有6項，涉及本港經濟發展、中小企支援、外勞政策、零售市道及盛事經濟等，反映社會對提振經濟、增強競爭力的高度期待。

另外，創新科技與金融議題亦有5項提問關注創科領域，包括綠色科技、人工智能、金融基建、穩定幣及資訊科技發展，市民對產業升級與金融創新的重視。

教育與人才的相關提問共4項，涉及中小學教育、特殊教育需要（SEN）、人才吸引及學生支援，教育議題持續受到關注。其他議題包括地區工程、醫療費用、保險、住屋問題及生活成本等。

記者：黃子龍

攝影：陳浩元