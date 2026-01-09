Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港網球公開賽｜羅淑佩再到維園為黃澤林打氣 : 冀締造更多「第一次」好成績

社會
更新時間：22:27 2026-01-09 HKT
發佈時間：22:27 2026-01-09 HKT

香港網球公開賽今日（9日）於維園網球場激戰連場，其中香港「一哥」黃澤林（Coleman Wong）對戰世界排名第7的意大利頭號種子穆錫迪（Lorenzo Musetti）更是全日焦點。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日再到維園為Coleman打氣，指他今天對手更強，Lorenzo Musetti 是賽事頭號種子，世界排名第7，但Coleman沒有懼意，發了6個Ace，戰況十分可觀，可惜未能在第二局打破對方發球局後乘勝追擊，終以0:2落敗，但其實比賽相當緊湊，而Coleman賽後亦立刻總結經驗，為澳洲公開賽做準備。

羅淑佩於社交平台發文，稱對Coleman充滿信心，期待他不斷進步，締造更多「第一次」的好成績，更打氣「Let’s go Coleman, let’s go!」

 

 

 

