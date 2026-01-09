男子參與暴動 疑導致4警受傷 遭律政司入稟索償

已解散的「民間集會團隊」於2020年1月在遮打花園舉行集會，期間警方要求集會中止，有數十名示威者不滿及集結，並追趕和襲擊警員。其中一名當時19歲男子涉事被控暴動罪成、判囚58個月，事隔約6年後，律政司入稟區域法院向該男子索償，指當日事件導致4名警察受傷，現向該男子追討政府已支付的僱員補償；入稟狀並未列明索償金額。

原告為律政司，被告為李旭熙。入稟狀指，原告向被告追討4名警察的僱員補償，包括高級督察34135、警署警長54996、女警長57216及警員14804，該4人於2020年1月19日在工作期間受傷，而4人傷勢是被告導致，故根據《僱員補償條例》向其追討政府已支付的僱員補償、利息和訟費。

翻查資料，被告經刑事審訊後，被裁定暴動罪成，他另涉串謀有意圖而導致身體受嚴重傷害則罪脫，當時法官裁定被告在長江中心外包圍警員及以磚頭施襲擊。事後該4名警察送院診治，高級督察頭部須縫針、右手無名指有骨裂；警署警長的手部、背部及頭部受傷；女警長前額和後腦須縫針、兩隻手指骨折；警員頭部須縫6針、雙手擦傷。

案件編號：DCCJ115/2026

法庭記者：王仁昌