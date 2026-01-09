地產經紀收賭注逾340萬元罪成 官斥：以爛賭藉口掩飾頻密地收賭注 押後至1.23求情

59歲地產經紀在4年間向友人就足球賽事非法收受賭注共逾340萬元，遭廉署起訴兩項收受賭注罪。涉案男子早前否認控罪受審，暫委法官韋漢熙今早在荃灣裁判法院（暫區域法院）頒下裁決理由書，引述被告自辯時否認收受賭注，曾致電戒賭熱線尋求協助，惟因難於啟齒提及「賭錢賭到俾人告」而缺席會面。韋官直指，被告企圖以爛賭的藉口來掩飾在案中以莊家身份幾乎來者不拒地頻密大量收受賭注，終裁定被告全部罪名成立，將案件押後至1月23日求情，期間被告續准保釋候懲。

被告賴國驃，報稱地產經紀，被控兩項收受賭注罪。控罪指，他於2016年11月至2020年3月期間從事收受賭注及單獨或與另一人一起經營足球賽事非法外圍投注生意，收受賭注共逾340萬元。

被告以莊家身份大量及頻密地收取賭注

韋官頒下裁決理由書指，被告與相識多年的友人建立7人的「雞五之友」WhatsApp 群組，他們不時有各式各樣，包括賭博的活動，被告亦有參與其中。韋官引述被告自辯供詞，表示曾在酒吧消遣時與友人「打牙骹」對賭，直言「先頭大家都係去打下牙骹呀，賭下啤酒呀，咁佢鍾意曼聯，我又鍾意利物浦，咁咪大家有個打牙骹對賭嘅情況囉」。惟友人下注的球隊與被告相同時，被告不但從沒拒絕過對方下注，更如莊家般就同一場賽事接受兩邊球隊的下注，韋官認為其行為根本不僅是「牙骹」戰。

韋官形容被告「基本上是來者不拒」，近乎每日都作出報盤、接受下注、結清賭注等活動，而這些活動時間涵蓋早上、午間、黃昏、晚上，甚至凌晨時分。在涉案的對賭中，被告無一例外地是受注人，被告以莊家身份大量及頻密地向7名「雞五之友」收取賭注。韋官直指，被告在同日向友人開出數個球盤，及接受友人在同日就數場賽事下注的情況經常發生。韋官認為，被告在涉案期間可算經常性地接受賭注，而非偶爾性地跟友人以打牙骹方式按各自心水私下對賭。

官指被告圖以爛賭藉口掩飾犯案

韋官引述辯方立場，指被告向不同下注者以甚為客氣的口吻作出要求，如「方便入數嗎」及「小賭怡情」等，均非生意上所使用的談吐，顯示雙方只是朋友之間對賭。惟韋官認為，被告是有鑑於下注者是其友人，為保持彼此之間良好的關係，才以客套口吻向友人提出要求，以求較順利地從友人收取賭博欠款，或令友人繼續向他下注。

韋官續指，被告否認收受賭注，自辯時表示案發後才意識到自己實在賭得太厲害，故此曾一度致電戒賭熱線尋求協助，惟其後又沒有與有關人員見面，因感覺難於啟齒說出求助是因「賭錢賭到俾人告」。韋官認為，若被告真的意識到自己賭得太過份，又有決心及勇氣打戒賭熱線求助，沒有理由會覺得說出求助原因是件難堪之事，故認為被告企圖以爛賭的藉口來掩飾在案中經常性、大量及頻密地以莊家身份幾乎來者不拒地接受賭注，終裁定被告全部罪名成立，將案件押後至1月23日求情，期間被告續准保釋候懲。

案件編號：DCCC48/2023

法庭記者：黃巧兒