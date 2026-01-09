天氣｜天文台料明早相當清涼最低14°C 1.18渣馬天晴日間乾燥 最低氣溫17°C
更新時間：13:25 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:25 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:25 2026-01-09 HKT
現時影響華南沿岸的冬季季候風正逐漸緩和，該區普遍晴朗及非常乾燥。天文台預料周末期間天氣仍然非常乾燥，早上相當清涼，最低氣溫為14°C，新界部分地區氣溫顯著較低。將於1月18日舉行的渣打香港馬拉松，天文台預料當日氣溫介乎17°C至22°C，日間乾燥，濕度在55至80%。
天文台預測本港下午及今晚天晴，氣溫介乎13°C至19°C，下午陽光充沛及非常乾燥。吹輕微至和緩東北風。正午時分，本港各區的相對濕度普遍維持在30%左右。
東北季候風會在未來一兩日繼續為華南沿岸帶來普遍晴朗及非常乾燥的天氣，該區早上相當清涼，內陸地區寒冷。天文台展望，周末期間天氣仍然非常乾燥，早上相當清涼，最低氣溫為14°C，新界部分地區氣溫顯著較低。
而一股達強風程度的偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸，周日（11日）稍後東風增強，預料乾燥的東北季候風會在下周中至後期為沿岸地區帶來大致晴朗的天氣。下周一（12日）短暫時間有陽光，氣溫介乎15°C至19°C。隨後兩三日日間和暖。
另外，渣打香港馬拉松將於1月18日舉行，天文台預料當日天氣大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎17°C至22°C，濕度55至80%，東北風3至4級。
