Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

公院收費改革︱病人湧社署申減免 高峰期日接逾百宗申請 工會批分工不清 促設中央辦事處集中處理

社會
更新時間：12:40 2026-01-09 HKT
發佈時間：12:40 2026-01-09 HKT

公營醫療收費改革已於今年1月1日起正式實施，醫療費用大增，政府推出寬醫療費用減免機制，預料多達140萬人受惠。近日多名病人到社署綜合家庭服務中心或各公立醫院的社會服務部提出申請。社署社工總工會主席梁建雄今日(9日)接受電台訪問時指出，醫院的申請機制因人手不足而「塞車」，大量市民湧向各區的綜合家庭服務中心求助，以往一個中心一星期可能只有一至兩宗相關申請，但現時每日都面對數十宗，高峰期有中心更曾單日過百宗申請。

醫院「專隊」不堪重負 申請者被迫轉向社區

梁建雄指出，在新機制下，主要負責處理申請的是醫院管理局（醫管局）轄下新成立的「專隊」。理想的流程是市民到醫院內的專隊提交申請並進行資產審查；而社署綜合家庭服務中心則處理主要在家庭醫學中心的申請者，現實是專隊根本無法應付龐大的申請量。

梁建雄以新界東某醫院為例，市民前往求助時，僅被安排到「分流房」作基本解說，然後便需預約至三個月後才能正式會見專隊及提交文件。在輪候無門及資訊混亂下，有病人轉而向社署的綜合家庭服務中心求助。

審查機制名存實亡 或違政策原意

梁建雄引述消息指，有醫院一日批出二百張豁免證明書，有醫務社工無足夠時間進行財政審查，但由於擔心費用影響病人求醫意欲，只能以「社會性原因」批出申請，違反政策原意。

倡設中央辦事處 統一處理申請

針對當前的混亂狀況，梁建雄建議醫管局增加醫務社工人手，設立一至兩個「大型中央辦事處」，集中資源和人手處理所有申請。他建議配合使用網上預約系統，讓流程更具效率和系統化。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活
影視圈
14小時前
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
2026-01-08 10:00 HKT
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
藝人真面目大揭秘 網民熱議「最有禮貌及無禮貌藝人」鍾柔美鍾嘉欣齊上榜 張曼玉任達華獲讚
影視圈
17小時前
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
71歲TVB「億萬綠葉」健康亮紅燈？身形再度暴瘦惹人憂 吸金力驚人仍被兒子疏離嫌棄
影視圈
4小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
23小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
20小時前
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
傳特朗普政府研向格陵蘭居民派錢　每人最多10萬美元換加入美國
即時國際
3小時前
韓國飛香港一載客284人客機飛行途中機艙內起火。 韓亞航空FB
韓亞航空驚魂｜飛香港載284人客機艙內起火 因「尿袋」自燃惹禍
即時國際
4小時前
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
太子「荳蔻年華」開新店！獲王祖藍推介爆紅 必試$6紅豆糕/芝麻卷/臘腸卷 網民期待：月尾去新舖！
飲食
2小時前
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
TVB前失婚性感女星38歲生日大解放 穿「中門大開」戰衣晒火辣身材公開招桃花
影視圈
18小時前