Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雀巢奶粉回收｜食環署接15宗投訴和查詢 已收樣檢測 消委會 : 收少量投訴

社會
更新時間：20:09 2026-01-08 HKT
發佈時間：20:09 2026-01-08 HKT

雀巢能恩、惠氏ILLUMA共21個批次嬰幼兒配方奶粉疑受蠟樣芽孢桿菌污染，雀巢香港正回收有關產品。不過，多名家長不滿雀巢香港熱線2599 8874「完全打唔通」，查詢無門。食物環境衞生署食物安全中心發言人回覆，過去兩天（截至今午4時），食環署共接獲15宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的食物投訴和查詢，當中包括一宗並沒有提供聯絡資料的匿名投訴。食物安全中心及環境衞生部已即時跟進相關個案，包括聯絡當事人以了解詳情，並收取樣本作檢測。

暫未錄與相關奶粉有關的食物中毒個案

此外，中心已轉介相關個案予相關衞生部門作跟進，現時沒有錄得與相關奶粉有關的食物中毒個案。中心建議如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。跟進工作仍然繼續。

食環署指暫未錄與相關奶粉有關的食物中毒個案。
食環署指暫未錄與相關奶粉有關的食物中毒個案。
消委會表示，收到與有關品牌嬰兒配方奶粉的投訴為數不多，已就事件與有關商戶聯絡。 
消委會表示，收到與有關品牌嬰兒配方奶粉的投訴為數不多，已就事件與有關商戶聯絡。 

消費者委員會表示，收到與有關品牌嬰兒配方奶粉的投訴為數不多，已就事件與有關商戶聯絡，就妥善處理回收事宜提出建議，並正為投訴人與商戶進行協調。 

消委會指選用有關品牌嬰兒配方奶粉的家長，可以到商戶的官方網頁查看所購買的奶粉是否屬於受影響批次。如屬受影響批次，可以參考商戶的回收及退款安排。同時，家長應該留意嬰兒的健康狀況，例如是否有腹瀉、嘔吐等病徵，有需要時應及早求醫。 

相關新聞: 

奶粉回收︱家長怒斥雀巢熱線「完全打唔通」須漏夜撲奶粉 萬寧須憑單據及產品退款

雀巢奶粉回收｜誤食受污染奶粉或現屙嘔症狀 家庭醫生林永和指多屬輕症 教路轉奶粉貼士！

如家長為嬰兒轉用其他品牌的嬰兒配方奶粉，可以留意嬰兒的身體反應及大便情況，如大便次數、質地及顏色有所改變，可能是因為不同品牌奶粉的添加成分（例如鐵質、益生素等）略有不同。家長如有疑慮，可以考慮諮詢醫生意見。 

雀巢香港 : 延長熱線運作時間  加設電子表格

雀巢香港表為回應消費者的查詢，公司昨午已將客戶服務熱線的運作時間，延長至每日晚上9時，並已增設電郵及WhatsApp客戶服務溝通渠道，今日亦加設電子表格，供消費者聯絡公司。 雀巢香港指，會繼續探討其他措施，以提供更多渠道，供消費者辦理涉及相關批號產品的回收及退款，並承諾在整個過程中，盡力提供清晰、透明的資訊與支援，又強調今次自願回收範圍以外的所有其他產品，及同類產品的其他批次，均可安全食用。
 

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
10小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
2026-01-07 16:37 HKT
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
7-Eleven大折日回歸！7-11便利店全單8折 Häagen-Dazs/可樂/薯片/金象米$6.4起
時尚購物
8小時前
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
佳宝食品開年優惠！一連4日全場8折 必搶$18.8起卷紙/美國肥牛/金象米/北海道帶子/鮑魚
生活百科
6小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜大比數通過 1.14最後買賣 1.27退市 小股東不滿 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
2小時前
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
謝賢細女謝婷婷一家四口閃現香港 帶型男新歡、子女低調回港探親 曝光奢華住處望維港景
即時娛樂
8小時前
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉
影視圈
7小時前
太子集團創始人陳志由柬埔寨遣返中國。 央視截圖
00:39
陳志被捕｜荷槍實彈遣返北京央視畫面曝光 個子矮小藍色囚衣料關東城區看守所︱有片
即時國際
3小時前
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
國家補貼2026｜港人憑回鄉證都用到！買iPhone 17到手價平香港近$800 11大類數碼/家電最多減¥2000
時尚購物
3小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
2026-01-07 20:30 HKT