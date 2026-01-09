美國消費電子展︱香港館涵蓋五大創新領域 科技園助企業聯繫國際投資者

香港科技園公司參加美國消費電子展（CES），參展企業數目更是歷屆最大規模，香港科技園公司行政總裁黃秉修對此感到非常興奮，很期待會取得更好成績，再創高峰。他認為近年香港創科越來越成熟，產品質量也有提升，提供的解決方案更符合國際市場，希望未來帶更多企業出海，以顯示香港創科的活躍及成熟程度。

科技園會特別關注推動AI應用

今年香港科技館繼續涵蓋五大創新領域，包括「先進電子及機械人」、「先進物料及可持續科技」、「人工智能與數據」、「數碼轉型 」及「生命健康科技」。被問到未來會專注那些方向，黃解釋這些領域涵蓋範圍很大，科技園未來負責發展及營運的新田科技城「INNOPOLE」，將會特別關注如何推動AI應用，尤其是AI賦能不同技術的應用，但其他範疇科技園都會密切留意，以增加香港的競爭力。

企業越成熟越需走向國際化

至於會如何加強對企業的支援，讓他們更好地「走出去」找生意，他表示科技園一直都有檢視情況，近年企業發展越趨成熟，更需要走向國際化，故協助他們與更多國際投資者、合作夥伴聯繫的工作更為重要。他更指出，隨着越來越多內地企業經香港「出海」，看到國際投資者開始更重視亞洲的項目，相信這個勢頭會延續。

另外，今年是國家「十五五」規劃開局之年，焦點仍圍繞新質生產力、科技創新等，黃秉修表示科技園一直配合國家的五年規劃發展，重視科技興國、推進科技及新質生產力，重申香港是超級聯繫人及超級增值人的角色，既可支援國家企業走出去，又可吸引國際人才走入來，未來會繼續加強這些方面的發展。

記者：郭詠欣 美國拉斯維加斯報道