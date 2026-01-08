遊東壩注意︱往萬宜水庫9A小巴1.11上午暫停服務 的士同禁入 遊人須步行前往

政府今日（8日）提醒市民及遊人，為配合星期日（11日）在西貢北潭涌及西貢萬宜路舉行的馬拉松活動，大網仔路及西貢萬宜路將實施以下臨時封路安排：



（一）大網仔路介乎北潭涌傷健樂園及西貢萬宜路之間的路段將於上午7時25分至7時35分，以及7時55分至8時05分間歇封閉；及



（二）西貢萬宜路由其與大網仔路交界處起至同一交界以南約8.3公里處止的路段，由上午7時30分至下午1時30分臨時封閉。

9A小巴上午9時半至下午1時半暫停 的士也禁入

公共運輸方面，西貢萬宜路封閉期間，新界專線小巴第9A號線（北潭涌—萬宜水庫東壩）將由北潭涌開出的首班車（即上午9時30分）起暫停服務至下午1時30分，而的士亦不能進入，直至道路重開為止。

遊人只可步行前往東壩 全程9.5公里

政府發言人呼籲遊人注意臨時交通及運輸安排。在公共運輸服務暫停期間，遊人只可步行前往東壩。遊人應及早計劃行程，留意現場指示，並注意安全。相關部門已與活動主辦單位緊密聯繫，並督導小巴營辦商做好部署，務求在道路重開後調配車輛加強服務以應對乘客需求，並配合警方實施的交通管制措施以疏導乘客。

根據Google Maps路線規劃，由北潭涌步行入東壩全程約9.5公里，需時至少2小時13分鐘。

警方會視乎現場路面實際情況而在短時間內實施其他臨時道路及交通管制措施，包括調整封路範圍和更改或暫停公共運輸服務。駕駛人士及遊人應加倍留意，保持忍讓，並遵從在場警務人員的指示。遊人應留意運輸署網頁（www.td.gov.hk）或「香港出行易」流動應用程式發放的最新交通消息。