香港童軍115周年| 童軍國家安全日4.11-12移師維園舉行 邀全港市民參與

今年是香港童軍成立115周年，香港童軍總會今日（8日）於香港童軍中心周湛燊集會堂舉行「香港童軍115周年新聞發布會」，預告一系列為慶祝周年而策劃的多元化活動。總會表示，部分活動將邀請全港童軍成員及市民共同參與，攜手見證香港童軍邁向新里程。

「童行未來@115音樂會暨開展禮」2.28打頭陣

活動以「百載傳承 同行未來」為主題，總會籌備了涵蓋陸、海、空及藝術領域的周年活動。其中亮點之一，是年度重點項目，於4月11日至12日舉行的「童軍國家安全日」移師至維多利亞公園舉行，並擴大規模，邀請全港市民參與。總會亦表示，2月28日將舉行「童行未來@115音樂會暨開展禮」，為115周年慶典揭開序幕。屆時預計將吸引逾6,000名童軍成員，以及本地、內地和海外嘉賓及公眾人士於香港體育館聚首，共同見證香港童軍運動的重要里程碑。音樂會門票已於昨日（7日）起在城市售票網公開發售。

香港童軍總會策劃多元活動 拓成員國際視野

此外，總會亦分別於8月初及12月底舉行「香港童軍國際賽船大會」以及「幼童軍度假營2026」。香港童軍總會香港總監黎偉生表示，總會一直積極推動童軍成員參與內地交流及海外童軍活動，以感受多元文化、拓闊國際視野、建立跨地域友誼。未來將繼續策劃更多交流項目，培養更多兼具家國情懷與國際視野的新一代領袖。黎偉生衷心感謝社會各界的長期支持，承諾會為青少年搭建更廣闊的成長平台，培育優秀人才，為國家與社會的發展作出更大貢獻。

總會與泡泡瑪特合推香港童軍115周年紀念盲盒

發布會期間，首次播放宣傳短片《一世童軍》，片中輯錄了香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉的珍貴回憶和年少時參與童軍活動的相片花絮。梁卓偉在片中表示，童軍的群體精神和紀律，是書本和課室中難以學到的。他亦提到，童軍培養了他「先想別人、先想社會」的服務精神，這對其在大學醫學院、政府及慈善或非牟利團體的工作都起了重要作用。

會上亦播放宣傳短片創作總監周國豐的分享。周國豐表示，他非常認同香港童軍的銘言及精神，認為「童軍絕對是一個非常優秀的機構」，並希望童軍在未來能夠持續發展，發揚光大，發光發亮。

此外，總會宣布將與潮流玩具品牌泡泡瑪特國際集團合作，推出香港童軍115周年紀念盲盒，以創新設計吸引年輕族群，提升童軍運動的普及度。同時，香港童軍115周年童軍獎券籌款活動的贊助商比亞迪香港，特別捐出電動車作為頭獎，以實際行動支持童軍的長遠發展。大會向比亞迪香港致送紀念品，感謝其對香港童軍運動的鼎力支持。

