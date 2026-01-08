Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉社交平台發布具煽動意圖帖文 六旬翁申請保釋被拒還柙候訊

社會
更新時間：15:37 2026-01-08 HKT
發佈時間：15:37 2026-01-08 HKT

六旬退休老翁涉嫌2024至2025年間，多次透過社交平台Facebook持續發布具有煽動意圖的帖文，被控《維護國安條例》下的明知而發布具煽動意圖的刊物罪。案件今（8日）在西九龍裁判法院首次提堂，辯方申請將案件押後至3月4日再訊，待取法律意見，控方反對被告保釋。蘇文隆主任裁判官聽畢雙方陳詞後拒絕保釋申請，期間被告須還柙候訊。

61歲被告莊偉文，報稱退休人士，被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪。

控罪指，他於2024年3月26日至2025年11月29日期間（包括首尾兩日）在香港，明知刊物具煽動意圖而發布該等刊物，即在社交媒體平台「Facebook」發布陳述、相片及/或圖片，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項或在特區依法制定的事項；及/或煽惑他人作出不遵守特區法律或不服從根據特區法律發出的命令的作為。

案件編號：WKCC125/2026
法庭記者：黃巧兒
 

