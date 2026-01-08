46歲男子涉「起底」同行於通訊軟件群組發布事主車牌等資料  被私隱專員公署拘捕

私隱專員公署今（8日）在新界區拘捕一名46歲中國籍男子，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露他的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》（《私隱條例》）第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

私隱專員公署指，調查顯示，事主從事跨境車業務，包括出租跨境車及代辦跨境駕駛手續。2025年11月下旬，有人在一個即時通訊軟件中兩個由同行人士組成的群組中發布及轉載合共四則包含事主個人資料的訊息及影片，對事主作出負面評論。



被披露的個人資料包括事主的中英文姓氏、英文別名、一個即時通訊軟件帳號名稱及頭像、其駕駛的車輛於粵港兩地的登記號碼，以及屬於事主的香港身份證、澳門居民身份證、港澳居民來往內地通行證、香港駕駛執照及中國內地機動車駕駛證的照片，從中可以看到事主的中英文姓名、相關證件號碼、出生日期、性別、身高、住址、國籍、簽名樣式及照片。

私隱專員公署提醒市民，不要因為私人或業務糾紛而將他人「起底」，「起底」無助解決任何問題，相反往往只會使衝突升級。此外，身份證及其他證件載有屬敏感的個人資料，在未經當事人的同意下隨意或故意披露其證件副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款港幣100萬元及監禁五年。



