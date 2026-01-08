免試簽駕照︱取消現場派籌人龍即消失 李頌恩料3月全面實施網上預約

「粵車南下」實施後，俗稱「吸牌」的「免試簽發香港正式駕駛執照」需求量急增，連日來有「排隊黨」在金鐘牌照事務處外通宵輪候。有見及此，運輸署宣布以「電子即日籌」安排，全面取代現場派籌，並在今日（8日）起取消現場派籌安排。運輸署長李頌恩強調，每張電子即日籌必須以申請人個人資料登記，到場時亦須出示電話短訊核實身份，以防轉讓、買賣籌號等情況。

網上取籌加入辨識真人功能

李頌恩今日在電台節目表示，新安排實施後，今早金鐘牌照事務處外已不見排隊人龍，到場人士均為辦理一般牌照服務。她形容新措施便利市民，申請人可按籌號時段到場，免卻現場輪候。同時，數字辦與運輸署協作，在網上取籌系統中加入辨識機器人功能，分析登入者是否真人，以防程式黨又在網上搶預約名額。

她又透露，運輸署預計於3月推出網上預約服務，並盡快推進技術準備，若能提早推出亦會盡量配合。

陳恒鑌 ：不排除「程式黨」取代「排隊黨」

立法會議員陳恒鑌在同一節目中表示，網上搶籌或會轉為技術競爭，新安排雖非完美，但至少可避免現場衝突。對於會否出現「程式黨」取代「排隊黨」，陳恒鑌稱不排除此可能，因此電子即日籌未必能完全解決問題，需觀察實施情況，強調只有全面推行網上辦理，才能根本杜絕代辦問題，促請運輸署加快步伐。

他又指出，因應「粵車南下」、海外自駕遊等趨勢，內地人士申請免試簽發香港駕照的需求持續上升，相信每日300個籌額仍不足以應付。長遠而言，全面網上辦理是大勢所趨，最大難度在於核實內地駕駛執照真偽，建議當局與內地部門商討系統對接，以防造假。

劃分「代理」與「個人」籌 保障市民親辦權益

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培在同一節目表示，市民用雜物霸位的做法不僅導致街道阻塞、影響市容，更衍生出不公平的「排隊黨」問題，運輸署其後亦從善而流，即時作出改變，可以在下星期使用即時電子籌，是實現公平、公開的有效方法。

他亦建議網上取即日籌可以分為上午籌和下午籌，方便住得較為遠的內地車主，從容辦理相關手續。

對於網上系統可能被中介代理大規模搶佔的擔憂，李耀培提倡設立雙軌制，將「即日籌」配額明確劃分為「代理」及「個人」籌，他更提議，個人配額可考慮分配到交通更便利的牌照事務處，例如鐵路站的沙田牌照事務處，以方便內地申請人。同時，此配額制度應保持彈性，當某一方需求減少時，可將名額靈活調配予另一方。

對於政府預計在三月推出全面網上預約服務，李耀培表示，即使在該系統落實後，運輸署仍應保留一定數量的「即日籌」予緊急需要換牌的人士。

運輸署昨日（7日）宣布，由下周一（12日）起，就申請免試簽發香港正式駕駛執照（免試簽發）實施「電子即日籌」安排，全面取代現場派籌。運輸署會在每個工作日上午7時開放系統，提供300個即日籌，先到先得 ，每張籌號可辦理一份指定申請人的免試簽發申請。申請人須經指定網站登入「電子即日籌」系統取籌。

