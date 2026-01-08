Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜明日氣溫續寒冷 最低氣溫12°C 周六及日天氣回暖 最高氣溫回升2字頭

社會
更新時間：07:01 2026-01-08 HKT
發佈時間：07:01 2026-01-08 HKT

冬季季候風正影響廣東沿岸。本港今早寒冷，市區氣溫下降至11、12度左右，而由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7度或以下，其中打鼓嶺更只有6度。按天文台9天天氣預報，明日氣溫仍然寒冷，最低氣溫只有12度，隨後天氣開始回暖，周六及周日最低氣溫14度，最高氣溫回升至2字頭。

隨著季候風在周末稍為緩和，華南氣溫略為回升，但早上仍然清涼。按天文台9天天氣預報，下周天氣逐步回升，下周一(12日)氣溫介乎15-19度，下周二(13日)最低氣溫16度，最高氣溫22度，大致天晴。日間乾燥。下周三(14日)至周六(17日)氣溫同樣介乎16至21度，吹東至東北風4級。

天文台預料一股偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區風勢頗大。而乾燥的東北季候風會在下周中後期為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
20小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
18小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
20小時前
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑
影視圈
14小時前
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
連鎖酒樓激抵優惠！脆皮乳鴿/龍躉斑/燒鵝$28起 全港12間分店晚市供應
飲食
19小時前
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
壽司郎「0元購」新招？香港棟篤笑藝人點足7物$0埋單 網民狂呼好尷尬 ：睇到想搵窿捐！
飲食
17小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
7小時前
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
千海水產優惠加碼！$308起無限任食4小時 必試燒活鱔/活蜆/澳洲和牛/Häagen-Dazs+啤酒任飲
飲食
19小時前
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
16小時前