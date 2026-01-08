Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜天文台發出霜凍警告 明日氣溫續寒冷 最低氣溫12°C 周六日天氣回升至2字頭

社會
更新時間：07:01 2026-01-08 HKT
發佈時間：07:01 2026-01-08 HKT

冬季季候風正影響廣東沿岸。本港今早寒冷，市區氣溫下降至11、12度左右，而由於天朗氣清，新界部分地區輻射冷卻尤其明顯，氣溫更降至7度或以下，其中打鼓嶺更只有6度。按天文台9天天氣預報，明日氣溫仍然寒冷，最低氣溫只有12度，隨後天氣開始回暖，周六及周日最低氣溫14度，最高氣溫回升至2字頭。

隨著季候風在周末稍為緩和，華南氣溫略為回升，但早上仍然清涼。按天文台9天天氣預報，下周天氣逐步回升，下周一(12日)氣溫介乎15-19度，下周二(13日)最低氣溫16度，最高氣溫22度，大致天晴。日間乾燥。下周三(14日)至周六(17日)氣溫同樣介乎16至21度，吹東至東北風4級。

天文台預料一股偏東氣流會在下周初影響華南沿岸，該區風勢頗大。而乾燥的東北季候風會在下周中後期為廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣。

