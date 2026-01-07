房委會總結資助出售單位工作 售出9,700單位佔總數99%銷情理想

房屋委員會今日（7日）在社文平台總結2025年資助出售單位工作，其中「綠置居2024」選樓程序已於2025年11月26日展開，並在25日內完成。房委會表示，年內共售出「居屋2024」及「綠置居2024」合共約9,700個單位，佔總數量的99%，銷售情況理想。

房委會指出，過去一年售出「居屋2024」下5個位處啟德、觀塘、油塘、東涌及屯門的新居屋發展項目，共7,132個單位，以及「綠置居2024」下新綠置居發展項目，九龍灣宏緻苑共2,538個單位，合共約9,700個單位，佔總數量的99%，銷售情況十分理想。

房委會解釋，九龍灣宏緻苑有38個未售出的單位，實用面積約18平方米（約194平方呎）。就未售出綠置居單位的銷售安排，一般會考慮發展項目的落成日期、單位面積、銷售反應等因素。計劃在2026年第二季將有關建議提交房委會資助房屋小組委員會審議。

房委會於過去一年在多方面優化資助出售單位的銷售安排，包括延長資助出售單位的最長按揭保證期及按揭還款期，以便利買家取得按揭貸款。相關安排實施後，二手資助出售單位的成交量顯著上升約60%；落實「家有初生優先選樓計劃」，「居屋2024」下已有約800個有初生嬰兒的家庭成功購買單位；由「綠置居2024」起，向前兩次連續申請資助出售單位而未能成功購買單位的申請人，提供多一個抽籤號碼，約有12,000份申請獲發額外抽籤號碼；由「居屋2025」起，為40歲以下白表青年家庭及一人申請者多派一個抽籤號碼；善用「白居二」配額，房委會已向「白居二2024」成功申請者發出兩批批准信，以善用配額。

居屋、綠置居及白居二新計劃今年第二季同步接受申請

房委會將持續推出更多優化安排，以完善置業階梯，包括由「居屋2025」起，將綠、白表的配額比例由40：60調整至50：50，以協助更多公屋租戶購買資助出售單位，並增加居屋及綠置居面積較大單位的比例；由「居屋2025」及「綠置居2025」起，資助出售單位於公開市場出售限制的年期將由現時首次轉讓日期起計15年，放寬為10年，以便利業主補價及向上流動。

房委會資助房屋小組委員會已於上月中通過「居屋2025」、「綠置居2025」及「白居二2025」的新計劃，預計將於2026年第二季同步接受申請。隨著近年資助出售單位陸續落成，房委會預期白表及綠表申請者將有更多選擇，更容易選購到心儀單位。