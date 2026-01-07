Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廉署起訴60歲婦 涉以$100行賄滙豐銀行職員協助開戶

社會
更新時間：19:13 2026-01-07 HKT
發佈時間：19:13 2026-01-07 HKT

廉政公署落案起訴一名女子，控告她涉嫌以100元行賄一名銀行職員，以協助她開設個人銀行戶口，案件今午（7日）在西九龍裁判法院提訊。

張莉，60歲，退休人士，被控一項向代理人提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（2）條。被告今日並無答辯，裁判官朱文瀚將案件押後至3月4日再提訊，期間被告獲准保釋。

被告於2026年1月5日下午到香港上海滙豐銀行有限公司（滙豐銀行）大角咀一間分行申請開設個人銀行戶口。一名滙豐銀行員工指示被告透過銀行手機應用程式提交申請，惟被告未能完成有關申請。控罪指被告涉嫌於同日向該名滙豐銀行職員提供賄款100元，以協助她在滙豐銀行開設個人銀行戶口。該名滙豐銀行職員當場制止被告並拒絕其要求，隨即向銀行匯報事件。廉署接獲貪污投訴，同日拘捕被告。

廉署提醒公眾，切勿行賄銀行職員以獲取服務。任何人士如遇到懷疑貪污情況，應立即向廉署舉報。廉署24小時舉報熱線（2526 6366）。滙豐銀行在廉署調查案件期間提供全面協助。控方今日由廉署人員賴俊良代表出庭。

