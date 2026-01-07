Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

房委會料2026/27盈餘降至159億 因出售單位售價降低 將削2%經常開支

社會
更新時間：18:44 2026-01-07 HKT
發佈時間：18:44 2026-01-07 HKT

房委會財務小組委員會今日（7日）宣布，已通過房委會2026/27年度建議預算，將在本月19日舉行的房委會公開會議討論和通過後，呈交行政長官批准。

預測盈餘降至159億 麥萃才：將削2%經常開支

房委會財務小組委員會主席麥萃才指，2026/27年度綜合運作帳目盈餘預計有近159億元，低於2025/26年度修訂預算的177億元，主因是新一個年度出售資助房屋單位的平均售價降低，而房委會將在2026/27及2027/28年度，每年削減2%經常開支。

他又稱，新一個年度資助自置居所運作帳目淨收入預計為130.72億元，低於本年度修訂預算，主要由於預期完成轉讓契據的發展項目較多位於新界，平均售價比本年度為低。而租住房屋運作帳目，新一個年度預計有15.1億元淨收入，與本年度修訂預算相近。商業樓宇運作帳目淨收入預計為12.81億元，同樣與本年度修訂預算相若。

預計開支5年内增131億元

他又提到，建築開支仍是房委會最大開支項目，隨著新公營房屋項目數量增加，預計開支從本年度的325億元，增加至新一個年度的382億元，並上升至2029/30年度的456億元。

小組預計2026/27年度的年終現金及投資結餘有近635億元，比本年度修訂預算少50多億元，到2029/30年度更減少至近353億元，但強調有足夠財政資源，應付截至該年度的經常開支及資本開支。

記者：謝宗英

攝影：蘇正謙

