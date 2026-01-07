Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

商人楊其龍疑拖欠澳門賭場貸款 遭入稟追討逾89萬元及利息

社會
更新時間：12:33 2026-01-07 HKT
發佈時間：12:33 2026-01-07 HKT

英皇娛樂老闆楊受成長子、商人楊其龍疑於2023年向永利澳門渡假村借貸後，拖欠逾港幣89萬元款項，遭渡假村入稟區域法院追討。入稟狀指，楊向賭場借款500萬元後曾支付部分款項，惟到期後未有支付餘款。根據司法機構顯示，案件暫未排期聆訊。

原告為WYNN RESORTS (MACAU) S.A.；被告為YEUNG GILBERT（楊其龍）。入稟狀指，原告是一所於澳門特別行政區經營賭場及博彩渡假村業務的公司，而被告是該賭場的顧客。被告於2023年10月25日簽署一份信貸協議，協議提及被告同意每次從其信用額度提款，均為原告提供的預付款項，該款額應在14天內繳付，而利息則由借款日起按年利率18%計算。

入稟狀續指，原告在2023年10月26日按上述協議向被告提供貸款港幣500萬元，該筆貸款已於同年11月10日到期。被告曾支付350萬元，另扣除其在原告方帳戶內的605,280元後，餘下未償還款項為894,720元，被告一直未有還款。因此，原告入稟追討餘款逾89萬元，以及按照信貸協議計算的利息和相關費用。

案件編號：DCCJ77/2026
法庭記者：雷璟怡

