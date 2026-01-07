涉隱瞞欠債詐騙「遮仔會」批出貸款84萬 機電署督察被控3欺詐罪

機電工程署50歲機械督察涉隱瞞自己欠下至少兩間財務公司共35萬元債務，詐騙機電署儲蓄互助社向他批出3筆貸款共84萬元。廉署調查後起訴涉案機械督察共3項欺詐罪，案件今於觀塘裁判法院提堂，被告暫毋須答辯，以待其索取法律意見。署理主任裁判官鍾明新押後案件至3月4日再訊，批准被告以5000元保釋，期間不得接觸控方證人。

被告羅俊洪，現已被停職，被控3項欺詐罪。控罪指羅於2023年3月31日至2024年9月27日，先後3次藉作欺騙，向機電工程署儲蓄互助社訛稱3份貸款申請表格上的所有陳述均為真確及完整，及他本人沒有其他未清還的債務，並意圖詐騙而誘使該儲蓄互助社批核他3筆貸款，合共84萬元。

辯方今申請案件押後，以待被告閱讀控方文件及索取法律意見，鍾官遂批准案件押後至3月再訊。

案件編號：KTCC23/2026

法庭記者：王仁昌