天文台今晨錄10.9度再創新低 入冬最冷 大帽山僅約1度

社會
更新時間：07:37 2026-01-07 HKT
發佈時間：07:37 2026-01-07 HKT

寒冷天氣警告生效。天文台今晨（1月7日）指出，截至上午5時30分，天文台錄得最低氣溫10.9度，是入冬以來的最低紀錄。

天文台凌晨的特別天氣提示稱，受冬季季候風持續影響，今日至星期五（10日）早上天氣寒冷，今日市區最低氣溫（天文台尖沙咀總部）在10至11度左右，新界再低幾度。

黎志偉攝
黎志偉攝

截至今日清晨5時40分，天文台錄得11.1度，觀塘10.1度、九龍城9.9度。新界方面，沙田錄得10.6度、大埔9.9度、上水7.0度，全港以大帽山1.1度最為低溫。而今日凌晨2時20分，天文台最低錄得11.3度，打破1月3日紀錄（11.4度），再創入冬以來新低。自動分區天氣預報顯示，料今早7時天文台降至10度，北區打鼓嶺低見5度。

天文台昨晚（6日）9時45分再發出強烈季候風信號，預料本港吹偏北強風，提醒市民應提防海面大浪可能帶來的危險。天文台預測，本港今日天晴，日間非常乾燥，相對濕度最低約25%，最高氣溫約17度。吹清勁北至東北風，初時離岸吹強風，高地達烈風程度。天文台展望，未來一兩日早上持續寒冷，天晴及非常乾燥。週末期間氣溫稍為回升，但早上仍然清涼。

強烈季候風信號現正生效，天文台凌晨1時45分發出特別天氣提示，預料本港吹偏北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度。在凌晨1時30分的過去一小時，長洲錄得的最高持續風速為每小時56公里，最高陣風為每小時79公里，即烈風（8級）。紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。

 

