Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

免試簽駕照｜運輸署 : 3月推網上預約 積極研究利用AI處理申請程序

社會
更新時間：22:43 2026-01-06 HKT
發佈時間：22:43 2026-01-06 HKT

粵車南下自上月起實施後，運輸署金鐘牌照事務處外近日出現排隊黨，通宵輪候取籌辦理「免試簽發香港駕駛執照」情況。運輸及物流局局長陳美寶更要求運輸署提出短期方案杜絕。運輸署今日回覆指，運輸署正進一步優化「免試簽發」申請程序，擴容增量，推出新措施便利市民，處理日益增加的需求。其中，運輸署正積極提升網上預約系統，加強身份認證，要求「免試簽發」申請人在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。系統提升已進入後期測試階段，預計有關措施將於今年3月推出。

運輸署於新措施推出兩星期前公布詳情

該署指屆時處理「免試簽發」的櫃位服務會擴展至其餘3間牌照事務處，並增加預約名額，預約可以全面在網上進行。運輸署會於新措施推出約兩星期之前公布有關詳情。

運輸署並會積極研究利用人工智能技術處理「免試簽發」申請程序，便利申請人提交申請，減少透過代辦提交申請的需要。

該署指一直採取多項措施改善轄下牌照事務處輪候取籌辦理免試簽發香港正式駕駛執照（「免試簽發」）申請的情況，以杜絕有人濫用派籌安排。位於金鐘統一中心的香港牌照事務處已派員加強巡查，維持輪候取籌的秩序。運輸署亦已提升派籌系統以加強核對身分，阻截籌號轉讓情況。由去年8月13日起，所有代辦人士在領取「免試簽發」即日籌時，須於系統同時輸入其個人和各申請人的身分證明文件號碼，有關資料會列印於其籌號，以遏止憑籌號即場招攬生意並影響現場秩序的情況。櫃位人員在處理申請時會核對籌號持有人及申請人資料，當發現資料不符，該籌號所有有關申請一概不會受理。運輸署會從速考慮短期改善方案，處理因「免試簽發」申請而出現的排隊現象，並持續檢視措施的成效，適時優化。

相關新聞: 

免試簽駕照｜疑粵車南下需求增 內地排隊黨金鐘通宵輪候 申請者爆收費500元 陳美寶促運輸署提短期方案杜絕

運輸署數字顯示，過去3年內地駕照獲批免試簽發的數字共達197681宗，由2023年的一年57894宗，增至2024年的64475宗，2025年更增至75312宗。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
港版支付寶匯款內地要申報資金來源？高手教路：申報填「呢兩個字」就得 網民力推2大「零成本」替代方案｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
連鎖快餐店推$20早餐！煎韭菜餃/糯米雞大劈價 全港分店外賣供應
飲食
11小時前
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
機場快綫長者半價！即日起至3月1日 符合1條件車費全免
生活百科
2026-01-05 17:45 HKT
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
尋秦記丨向華強爆古天樂拍《尋秦記》內幕 陷財困險睡天橋底？ 一原因豪擲2000萬力撐
影視圈
10小時前
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
01:24
陳庭欣廿字回應大屋搬細屋 親爆「東張男神新歡」真實關係 《東周刊》獨家爆跟十億男友分手真相
影視圈
5小時前
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
萬千星輝頒獎典禮2025丨龔慈恩台下對王敏奕說三字 神級演技敗給後輩 女配角獎賽果成熱話
影視圈
2026-01-05 19:30 HKT
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
太子老字號燒味舖$60乳豬飯爆紅！網民大讚：皮脆肉嫩 夏韶聲/周潤發都是常客
飲食
2026-01-05 19:33 HKT
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
將軍澳九龍東帝苑酒店開幕｜$28起歎招牌糕點/蝴蝶酥/拿破崙！親子+寵物友善客房限時75折兼送早餐
飲食
2026-01-05 21:15 HKT
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
01:24
陳庭欣豪宅降格搬蝸居 《東周刊》獨家直擊與楊振源分手後生活 驚爆與TVB男主持過從甚密
即時娛樂
13小時前
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
90年代影壇花旦親揭消失之謎 身份難被認同患一病 曾恨結婚卻被舊愛家人重話所傷決不嫁人
影視圈
14小時前