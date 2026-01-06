免試簽駕照｜運輸署 : 3月推網上預約 積極研究利用AI處理申請程序

粵車南下自上月起實施後，運輸署金鐘牌照事務處外近日出現排隊黨，通宵輪候取籌辦理「免試簽發香港駕駛執照」情況。運輸及物流局局長陳美寶更要求運輸署提出短期方案杜絕。運輸署今日回覆指，運輸署正進一步優化「免試簽發」申請程序，擴容增量，推出新措施便利市民，處理日益增加的需求。其中，運輸署正積極提升網上預約系統，加強身份認證，要求「免試簽發」申請人在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。系統提升已進入後期測試階段，預計有關措施將於今年3月推出。

運輸署於新措施推出兩星期前公布詳情

該署指屆時處理「免試簽發」的櫃位服務會擴展至其餘3間牌照事務處，並增加預約名額，預約可以全面在網上進行。運輸署會於新措施推出約兩星期之前公布有關詳情。

運輸署並會積極研究利用人工智能技術處理「免試簽發」申請程序，便利申請人提交申請，減少透過代辦提交申請的需要。

該署指一直採取多項措施改善轄下牌照事務處輪候取籌辦理免試簽發香港正式駕駛執照（「免試簽發」）申請的情況，以杜絕有人濫用派籌安排。位於金鐘統一中心的香港牌照事務處已派員加強巡查，維持輪候取籌的秩序。運輸署亦已提升派籌系統以加強核對身分，阻截籌號轉讓情況。由去年8月13日起，所有代辦人士在領取「免試簽發」即日籌時，須於系統同時輸入其個人和各申請人的身分證明文件號碼，有關資料會列印於其籌號，以遏止憑籌號即場招攬生意並影響現場秩序的情況。櫃位人員在處理申請時會核對籌號持有人及申請人資料，當發現資料不符，該籌號所有有關申請一概不會受理。運輸署會從速考慮短期改善方案，處理因「免試簽發」申請而出現的排隊現象，並持續檢視措施的成效，適時優化。

運輸署數字顯示，過去3年內地駕照獲批免試簽發的數字共達197681宗，由2023年的一年57894宗，增至2024年的64475宗，2025年更增至75312宗。