宏福苑大火．直播｜麥美娟:政府歡迎土審處裁決 標誌屋苑管理將由專業團隊接手

大埔宏福苑火災造成重大人命傷亡，後續調查工作仍在繼續。民政及青年事務局局長麥美娟、民青局常任秘書長林雪麗、民青局副局長梁宏正及民政事務總署署長杜潔麗，今日（6日）下午6時15分就大埔宏福苑管理事宜會見傳媒。

大埔宏福苑火災後，麥美娟罕有援引《建築物管理條例》，申請解散宏福苑業主立案法團管委會，及委任華懋集團旗下的合安管理有限公司為屋苑管理人。案件今在土地審裁處開庭聆訊，法官林美施透露，法庭收到現屆法團委員的聯署信，表示不會出席法庭聆訊，亦不反對解散法團。林官認為，災後重整工作刻不容緩及複雜，宜透過第三方及中立的機構處理，頒令華懋旗下公司「合安」無限期作管理人。

麥美娟表示，政府歡迎政府審裁處的決定，合安在本地管理行業擁有充足的資源，以系統化、專業化的知識處理事務，幫助居民。管委會成員在艱難時期，需要兼顧自身家庭需要，期望政府介入協助。她強調，管委會僅暫代替業主，其職能包括，與前管理公司進行交接，接收有關文件，合安收到文件後會進行分析，釐清責任，合安會確保與業主有充分溝通；合安設立溝通渠道，籌辦簡介會，介紹職能、收集意見等；後續一切重大決定，管理人會按《建管條例》的規定召開業主大會，由業主透過投票作出決定，因此並無削弱業主的權力。

麥美娟重申，管理人不會收取業主任何費用，龔如心慈善信託基金得知合安作管理人期間必然會產生不同雜費及營運支出，故捐出1千萬元，支付管理人日常開支，包括外聘專業人士及聘請保安、清潔工人等開支。為確保上述工作進行，民政總署會設立專班小組，合安需要每月提供報告。