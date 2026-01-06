七旬的士司機撞老婦捲車底拖行 危駕等3罪成判監5個月

70歲的士司機年初在荃灣沙咀道路口右轉時，撞倒推手推車老婦，將對方捲入車底拖行數十米，重傷留醫3個月。的士司機辯稱以為撞到垃圾，沒有停車或報案，經審訊後被裁定危駕致他人重傷等3罪全部罪成。辯方早前引用危駕男督察案求情，裁判官黃國輝拒絕索取社會服務令報告。黃官今日於沙田裁判法院判刑指案情嚴重，考慮到被告年紀大而駕駛紀錄良好，3罪合共判囚5個月，停牌2年，並須自費修讀駕駛改進課程。

辯方今求情指被告余偉成如今70歲，過去一直辛勤工作，駕車多年只有4次定額罰款紀錄，沒有定罪紀錄，駕駛紀錄良好，犯案僅一時魯莽，審訊時只爭議本案屬危險駕駛還是不小心駕駛，節省了法庭時間。辯方續指本案不涉醉駕超速或衝燈，被告低速行駛，事主不依燈號及斑馬線過馬路，相信被告未來難再駕車謀生，希望法庭輕判，給予機會老人家過平實生活。

黃官判刑指雖然事主推垃圾車時不依燈號及斑馬線過馬路，但被告右轉時看不到事主，將事主捲入車底拖行數十米，沒有停車或報案，案情嚴重，以5個月監禁為量刑起點，考慮到被告年紀大而駕駛紀錄良好，減刑1個月，另外1項發生交通意外後沒有停車(有人受傷)罪，以及1項發生有人受傷的意外後而沒有報案罪各判囚2個月，部份刑期同期執行，3罪合共判囚5個月，停牌2年，並須自費修讀駕駛改進課程。

被告余偉成被控1項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪、1項發生交通意外後沒有停車(有人受傷)罪，以及1項發生有人受傷的意外後而沒有報案罪。被告被控於2025年1月7日，在新界荃灣沙咀道與聯仁街交界在道路上危險駕駛車輛登記號碼YT4877的市區的士，引致劉金花身體受嚴重傷害，於同日同地作為上述市區的士的司機，當時因有該車輛在道路上而有意外發生，以致劉金花身體受傷，而其沒有停車，及沒有在合理切實可行範圍內，盡快而在任何情況下不遲於意外發生後24小時，親自前往最近的警署或向警務人員報告該意外。

案件編號：STCC2614/2025

法庭記者：陳子豪