天文台：預計冬季至初春整體平均氣溫「正常至偏高」 寒冷天氣日數約為9至17日

受冬季季候風影響，本港今早天氣寒冷，市區氣溫普遍下降至攝氏12度左右，新界地區則再低兩至三度，目前寒冷天氣警告及強烈季候風信號仍然生效。天文台高級科學主任唐宇煇表示，根據評估，冬季餘下時間及初春的整體平均氣溫較大機會處於正常至偏高，但期間仍會間歇出現寒冷天氣。

唐宇煇今（1月6日）在電台節目中指出，受一股乾燥的冬季季候風影響，今早市區普遍氣溫降至約12度，早上8時錄得11.8度，新界氣溫更低。預料這次季候風影響華南的時間較長，星期三及星期四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫約為11至12度，新界則進一步降至約10至11度，日間天氣非常乾燥。

整體平均氣溫將處於「正常至偏高」

寒冷天氣主要有幾個因素 ，包括受到冬季季候風影響 ，將國內內陸華北、中西亞的冷氣帶到華南，影響本港 ，由於東北季候風持續，未來數天將維持寒冷，甚至可能進一步降溫。這次季候風帶來寒冷且非常乾燥的天氣，雖然預計周末至下周初氣溫將稍為回升，但星期五及星期六早上，市區氣溫仍只有13至14度，且日夜溫差較大，太陽下山後氣溫會顯著下降，市民應注意保暖。

唐宇煇指出，天文台評估冬季餘下時間至初春（即1月至3月）的整體平均氣溫，將處於「正常至偏高」水平。然而，日與日之間的氣溫變化仍然顯著，因此期間仍會偶爾出現寒冷天氣。根據過去30年的記錄推算，今個冬季的寒冷天氣日數預計約為9至17日，屬正常範圍，較去年約7日為多。

唐宇煇解釋，寒冷天氣主要取決於冷空氣或冬季季候風的強度及持續時間。若冷空氣強度不足，從西伯利亞經華北、華中擴展至華南途中，需越過海拔一兩千米的山脈，抵達香港時亦可能受地形阻擋，令氣溫在過程中逐漸回升。

醫生提醒要注意保暖防低溫症

家庭醫生林永和在同一節目中表示，自昨日天氣轉冷後，不少市民出現咳嗽加劇、血壓升高、關節痛及皮膚痕癢等情況，今早其診所外亦有市民排隊候診。他提醒市民，天氣寒冷時應多關心長者及獨居人士，以防出現低溫症而危及生命。

林永和指出，寒冷天氣下各種呼吸道病毒較為活躍，低溫乾燥環境會削弱鼻黏膜的免疫力，除了流感病毒，鼻病毒及呼吸道合胞病毒在此期間亦可能引致較多感染個案。此外，近日亦有不少市民出現腸胃不適，如腹瀉、嘔吐及腹痛等，可能與長假期期間聚餐時處理食物不當有關。

他亦提醒，天氣寒冷時須注意血壓及心跳變化，若本身已有或潛在心血管疾病，需警惕誘發急性心臟血管栓塞或中風等風險。如出現胸口翳悶、面部控制不靈、手腳活動困難等症狀，應立即求醫。

林永和強調，天氣轉冷可能誘發心血管疾病，市民務必注意保暖。



