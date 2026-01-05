羽毛球教練涉體育館廁所偷拍9歲男童大解 事主稱隔壁廁格有人伸手機「上下咁影」

28歲羽毛球教練涉於2022年在紅磡佛光街體育館更衣室內，趁9歲男童如廁時在縫隙偷拍對方，被捕後再揭曾3度在男更衣室內偷拍他人。被告今早在九龍城裁判法院否認4項窺淫罪開審，男童在錄影會面供稱，如廁時目睹有人將手機伸到廁格下方偷拍，隨後再將鏡頭從上方拍攝，男童受驚衝出廁格後，目睹一名男子在鏡子前整理頭髮。審訊明續。

X大解驚見有人伸手機入廁格

被告容浩誠，報稱羽毛球教練，被控4項窺淫罪，指容於2022年8月14日、16日及17日分別在香港的兩個男更衣室內及大角咀的體育館男更衣室內暗中拍攝他人，而他人所處的地方，屬身處該地方的個人按理能被預期可能會裸露、露出私密部位或進行私密作為，及他人處身於令人對保存私隱有合理期望的情況，而被告不理會他人是否同意被拍攝。他另被控於同月23日在紅磡佛光街體育館男更衣室內暗中拍攝男童X。

承認事實指，男童X在2022年8月23日下午3時許，在紅磡佛光街體育館9樓男廁大便時，有人突然進入X左邊的廁格，其後X見有人將手機伸到廁格隔板的左下方約10秒，及後再將手機伸到廁格上方約10秒。X隨即衝出廁格，惟左邊廁格內沒有人，X目睹一名男子對著鏡子整理頭髮。X離開廁所後，將事件告知友人父親，其後對方報警求助。同日，警方在體育館內拘捕被告，並檢取被告的手機。

跑出廁格只見「蘑菇頭」對鏡整理頭髮

庭上播放X的錄影會面，X透露案發當日在空無一人的廁所大便時，見「有人影行過」並進入左邊的廁格，X表示該人進入廁格後用手機「上下咁影」、「下面影完先到上面」，惟X僅目睹一部藍色手機及「淨係見到嗰鏡頭」。X隨後跑出廁格，只看到一名男子在鏡子前整理頭髮，形容該人「嗰頭似蘑菇頭」。案發時，X年僅9歲。

負責拘捕被告的男警在盤問下稱，當日接報到場處理案件，向被告進行調查，期間被告態度合作，有回答問題。辯方質疑，男警未作警誡便向被告進行調查，男警解釋最初沒有確實證據顯示被告犯案，期後經調查拘捕被告時便有施行警誡。辯方續質疑，男警沒有一字一句將調查內容記錄在記事冊上，男警確認。

案件編號：KCCC1528/2025

法庭記者：黃巧兒