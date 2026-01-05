小寒天氣︱天文台：今晚天氣轉冷 未來三日持續寒冷 明早最低12°C、周三最低11°C

小寒天氣︱天文台今日（1月5日）上午11時40分，發出特別天氣提示，指冬季季候風會在今日稍後逐漸影響廣東沿岸地區，本港晚間天氣轉冷，明日（1月6日）早上市區最低氣溫會在12度左右。天文台預料，季候風影響華南的時間相對較長，星期三、四早上仍會持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低幾度，日間非常乾燥，提醒市民請注意保暖。

寒冷天氣︱周三沙田/大埔/將軍澳/上水等最低只有9°C

根據九天天氣預報，明日起一連三日最低氣溫都會在12度以下，當中以周三（7日）最寒冷，新界多區包括沙田、大埔、將軍澳、上水等氣溫將跌穿個位數，只有8至9度；而打鼓嶺亦一度低見6度。

天文台說，受冬季季候風影響，未來兩三日廣東沿岸早上寒冷，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。而季候風會在週末至下周初稍為緩和，廣東沿岸早上仍然清涼。預料一股季候風補充會在下周中期影響華南沿岸。

本港地區下午及今晚天氣預測，天晴乾燥。吹和緩北風，晚間北風逐漸增強，天氣轉冷。展望未來兩三日早上持續寒冷，市區最低氣溫在11、12度左右，新界再低幾度，天晴及非常乾燥，日夜溫差頗大。