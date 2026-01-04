Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中大醫院減價︱急症室及24小時門診最快月底推「套餐式」收費 院方：縮窄公院定價差距

社會
更新時間：13:09 2026-01-04 HKT
發佈時間：13:09 2026-01-04 HKT

中文大學醫院去年底先後兩度下調多項醫療服務價格。中大醫院行政總裁鍾健禮今日（4日）在電視節目《講清講楚》訪問時預告，中大醫院計劃最快本月底推新一輪收費調整，擬涵蓋急症室及24小時門診服務，研推「套餐式」收費，希望不單做到減價，而是提高收費透明度、確定性，讓市民在求診前更清楚整體醫療及藥物開支。

很多市民因隱藏收費、附加費而對私家卻步

對於公立醫院元旦起調整收費，急症室加價至400元，鍾健禮說，24小時門診及急症服務方面，公私營收費差距收窄，或會令市民有更多選擇。鍾健禮坦言，許多市民選擇到公立醫院排急室，因擔心私家醫院存在表面收費以外的「隱藏收費」、「附加費」而對使用私營服務卻步。因此，他希望為發燒、傷風感冒、腸胃炎等常見病症，提供一個包含診金和基本藥費的「確定性」套餐價格，讓市民在求診時能有清晰預算，安心使用服務。

相關新聞：中大醫院調整服務價格 逾千項目減價 涵蓋泌尿外科、眼科等 逾300項目凍結收費

部分「三高」病人藥費 由每月$1800減至$1200

但他亦強調，中大醫院減價並非為「搶生意」，而是履行醫院社會責任，建立透明及可負擔的收費制度，讓市民對私家醫院服務更有信心，雖非「蝕住做」，但冀做到「物有所值」。慢性病藥物方面，他表示第二輪調整已下調約100項藥物價格，部分「三高」病人每月藥費可由約1,800元減至1,200元，減幅近三成。

至於向政府借貸的40億元，鍾健禮透露，早年財務預測過於樂觀，實際環境較為艱難，現階段首要目標是達至收支平衡。他透露，去年11月首次出現單月收支平衡，若年收入達30億元可穩定平衡，40億元則有能力償還利息。至於連本帶息，估計需年收入約60億元，仍有一段距離。

鍾健禮強調，中大醫院成立並非只為盈利，而是希望在公私營醫療之間建立橋樑，發展新醫療模式。問及會否擔心政府「收返間醫院」。他表示，只要醫院能持續提升服務質素、合理定價，獲市民支持、創造社會價值，政府亦會重新審視其長遠安排。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
1小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
17小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
5小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
2026-01-03 13:47 HKT
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
2026-01-03 14:20 HKT
空襲委內瑞拉｜馬杜羅著拖鞋押抵紐約基地 落機豎拇指示威
空襲委內瑞拉｜馬杜羅著拖鞋押抵紐約基地 落機豎拇指示威
即時國際
3小時前
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
影視圈
21小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
2026-01-03 11:00 HKT